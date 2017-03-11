Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
Как же можно обойтись без анализа йеновых пар? Ведь йена тем и ценна, что часто слабо коррелирует с остальными парами. На ней также имеются долгосрочные тренды примерно раз в год, да и в целом, по сравнению со всеми другими долларовыми парами, она выдает самые долгие тренды. Иногда при этом имеют место шпильки и ложные проколы.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
На H4 после ложного сигнала на продажу от уровня 6/8 (109.38) и гэпа пара уверенно отскочила от STH4, при этом пересечение двух ST уже практически состоялось. Учитывая это, рост к следующему уровню 7/8 (110.94) выглядит наиболее вероятным, а его пробой минимум на треть от ширины уровней (отметка 111.50) приведет к тестированию конечной цели на 8/8 (112.50). Падение от уровня 7/8 также рассматривается, но не ниже, чем до STD1.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
На Н1 пара совершила уже третий отскок от STH4 после пересечения двух ST. Следует уделить особое внимание уровню 7/8 (110.55), который, может стать тем самым уровнем, откуда пойдет коррекция. Об этом говорит возможное развитие паттерна 1/8 - 7/8, так как локальный минимум как раз находится на 1/8 (108.20). Но учитывая растущие оба ST, вариант с ростом более вероятен, но требует подтверждения в виде закрытия свечи выше 7/8. После этого откроется цель на уровне 8/8 (110.94).