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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 14:13
#1
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
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Записей в FX-блоге: 26
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
Как же можно обойтись без анализа йеновых пар? Ведь йена тем и ценна, что часто слабо коррелирует с остальными парами. На ней также имеются долгосрочные тренды примерно раз в год, да и в целом, по сравнению со всеми другими долларовыми парами, она выдает самые долгие тренды. Иногда при этом имеют место шпильки и ложные проколы.
Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 14:19
#2
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
На H4 после ложного сигнала на продажу от уровня 6/8 (109.38) и гэпа пара уверенно отскочила от STH4, при этом пересечение двух ST уже практически состоялось. Учитывая это, рост к следующему уровню 7/8 (110.94) выглядит наиболее вероятным, а его пробой минимум на треть от ширины уровней (отметка 111.50) приведет к тестированию конечной цели на 8/8 (112.50). Падение от уровня 7/8 также рассматривается, но не ниже, чем до STD1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: USDJPYH4.png Просмотров: 0 Размер: 29.6 Кб ID: 184614  
Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 14:30
#3
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/JPY. Графики H1, H4.
На Н1 пара совершила уже третий отскок от STH4 после пересечения двух ST. Следует уделить особое внимание уровню 7/8 (110.55), который, может стать тем самым уровнем, откуда пойдет коррекция. Об этом говорит возможное развитие паттерна 1/8 - 7/8, так как локальный минимум как раз находится на 1/8 (108.20). Но учитывая растущие оба ST, вариант с ростом более вероятен, но требует подтверждения в виде закрытия свечи выше 7/8. После этого откроется цель на уровне 8/8 (110.94).
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