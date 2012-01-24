veranika55 Профессионал

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App Store снижает реферальную коммиссию с 7% до 2.5%



Как все мы знаем, без рекламы трудно продать любой товар, каким бы замечательным он ни был. Товар надо продвигать, сообщать о нем, рассказывать, показывать. И один из самых эффективных способов продвижения того или иного продукта является реферальная система. Благодаря баннерной и другой визуальной рекламе люди узнают о продукте или товаре, но это не значит, что они его купят. Реферальная система предполагает выплату комиссионного процента за проданный товар.



Производитель избавляется от лишних затрат на рекламу, он платит посреднику только по факту продажи, при этом все организационные издержки по продвижению товара уже лежат не на производителе, а на посреднике. И чем щедрее комиссионные, тем более активно работают посредники, стараясь продать, как можно больше товара или услуг. Тем не менее, ни один производитель не любит платить лишние деньги посредникам. Иногда производители считают, что их товар настолько хорош, и его так легко продавать, что посредники не нуждаются в дополнительных комиссионных.







По такому же пути решила пойти компания Apple, которая разослала письма членам партнерской программы магазина приложений App Store сообщив им, что реферальная комиссия будет снижена с 7% до 2,5% с 1 мая — это 64% сокращение. И хотя это предложение никак не влияет на покупателей App Store, оно оказывает существенное влияние на всю систему взаимоотношений в магазине приложений от компании Apple.



Многие веб-сайты используют личную реферальную ссылку на App Store при обзоре продукции Apple. Когда кто-нибудь купит товар по реферальной ссылке, сайт получит комиссию от App Store. Разработчики программ получают свои 70% от продаж, напрямую не продавая товара, а партнеры получают стимул работать лучше и больше продавать. И чем больше аудитория сайта посредника, тем больше продаж он совершает.



Многие блогеры специально создают сайты, которые работают и ориентированы под магазин приложений App Store. Это разнообразные каталоги с рекомендациями о лучших специализированных приложениях. Благодаря таким сайтам люди экономят время и деньги, глядя на рекомендации о наиболее интересных приложениях платных загрузок. И чем большее доверие вызывает блогер, чем полезнее его советы, тем больше людей посещает сайт, тем больше блогер совершает продаж по реферальной системе.



Но в этой сфере очень большая конкуренция. Чем более раскручена марка, которую продает посредник, чем проще продать товар, тем больше сайтов старается его рекламировать. Ведь они знают, что предлагают хороший товар. Огромная конкуренция вынуждает блогеров самостоятельно идти на затраты, увеличивать рекламу, придумывать акции, конкурсы среди пользователей, чтобы продать товар. А затраты блогеров должны окупиться щедрыми комиссионными от продаж.



Если Apple резко сокращает этот поток доходов, компания может в конечном итоге оттолкнуть блогеров, рассказывающих о продукции App Store на сайтах. Это также может означать, что некоторые более крупные изменения в App Store последуют в ближайшем времени.









Специально для mmgp.ru

Перевод по материалам

https://techcrunch.com/2017/04/24/ap...-from-7-to-25/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/58ff22dcb6f0e Как все мы знаем, без рекламы трудно продать любой товар, каким бы замечательным он ни был. Товар надо продвигать, сообщать о нем, рассказывать, показывать. И один из самых эффективных способов продвижения того или иного продукта является реферальная система. Благодаря баннерной и другой визуальной рекламе люди узнают о продукте или товаре, но это не значит, что они его купят. Реферальная система предполагает выплату комиссионного процента за проданный товар.Производитель избавляется от лишних затрат на рекламу, он платит посреднику только по факту продажи, при этом все организационные издержки по продвижению товара уже лежат не на производителе, а на посреднике. И чем щедрее комиссионные, тем более активно работают посредники, стараясь продать, как можно больше товара или услуг. Тем не менее, ни один производитель не любит платить лишние деньги посредникам. Иногда производители считают, что их товар настолько хорош, и его так легко продавать, что посредники не нуждаются в дополнительных комиссионных.По такому же пути решила пойти компания Apple, которая разослала письма членам партнерской программы магазина приложений App Store сообщив им, что реферальная комиссия будет снижена с 7% до 2,5% с 1 мая — это 64% сокращение. И хотя это предложение никак не влияет на покупателей App Store, оно оказывает существенное влияние на всю систему взаимоотношений в магазине приложений от компании Apple.Многие веб-сайты используют личную реферальную ссылку на App Store при обзоре продукции Apple. Когда кто-нибудь купит товар по реферальной ссылке, сайт получит комиссию от App Store. Разработчики программ получают свои 70% от продаж, напрямую не продавая товара, а партнеры получают стимул работать лучше и больше продавать. И чем больше аудитория сайта посредника, тем больше продаж он совершает.Многие блогеры специально создают сайты, которые работают и ориентированы под магазин приложений App Store. Это разнообразные каталоги с рекомендациями о лучших специализированных приложениях. Благодаря таким сайтам люди экономят время и деньги, глядя на рекомендации о наиболее интересных приложениях платных загрузок. И чем большее доверие вызывает блогер, чем полезнее его советы, тем больше людей посещает сайт, тем больше блогер совершает продаж по реферальной системе.Но в этой сфере очень большая конкуренция. Чем более раскручена марка, которую продает посредник, чем проще продать товар, тем больше сайтов старается его рекламировать. Ведь они знают, что предлагают хороший товар. Огромная конкуренция вынуждает блогеров самостоятельно идти на затраты, увеличивать рекламу, придумывать акции, конкурсы среди пользователей, чтобы продать товар. А затраты блогеров должны окупиться щедрыми комиссионными от продаж.Если Apple резко сокращает этот поток доходов, компания может в конечном итоге оттолкнуть блогеров, рассказывающих о продукции App Store на сайтах. Это также может означать, что некоторые более крупные изменения в App Store последуют в ближайшем времени.Специально для mmgp.ruПеревод по материалам100% уникальный текст

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CMETraders. Творим Добро. __________________ Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 14:22 .