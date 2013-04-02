OPLOTT



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В миллионе номеров отелей по всему миру скоро появятся бесплатные смартфоны



Гонконгский технологический инкубатор Tink Labs предложил к концу 2017 года с его помощью оснастить почти 1 млн гостиничных номеров по всему миру бесплатными смартфонами. Сообщается, что Tink Labs уже заключил контракты на такие поставки своих устройств с сетью отелей, куда входят такие известные бренды как: Новотель, Шератон, Интерконтиненталь, Краун Плаза, Меркурий, Ритц Лондон, Холлидей Инн и IGH.



Что интересно, то с помощью предоставленного смартфона, любой гость отеля сможет свободно позвонить как на любой местный номер, так и за рубеж и при этом не смотреть на часы: - ограничений по времени звонка не будет. Дополнительно, предоставляемое в номер устройство сможет бесплатно раздавать Wi-Fi на другие смартфоны, Ipad, планшеты и ноутбуки. На устройство будет также поступать информация о сервисах, которыми будет предлагать воспользоваться отель.



Между тем, та самая компания Tink Labs весной 2015 года уже внедрила эту услугу во всех 4 отелях Dorsett Hotels & Resorts расположенных в Гонконге. Для клиента всё просто: на ресепшене он получает вместе с карточкой от номера ещё и бесплатный смартфон, причём без всякого денежного залога. В смартфон уже загружены карта Гонконга и вся справочная информация необходимая для туриста и с этим девайсом гость может спокойной путешествовать по всему городу. Местные звонки бесплатны и по состоянию на весну 2015 года также можно было звонить бесплатно в такие страны как: Британия, США, Китай, Австралия, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Япония и Канада (сейчас видимо уже и в остальные страны мира тоже, причем также - бесплатно). Пользование Wi-Fi и тогда уже тоже было бесплатным.



И как сообщается, теперь компания Tink Labs добралась до европейских стран и начнёт предоставлять эту услугу с Британских островов. Далее она распространит её на остальные европейские страны и скорее всего это пока будет касаться в основном стран Западной Европы.



Как утверждают представители Tink Labs эта услуга выгодна как самим владельцам гостиниц, так и их гостям. Так, если отели начнут ей реально пользоваться, то они всегда будут оставаться на связи с любым из своих гостей, ну а гости, конечно, будут существенно экономить свои средства. Получается, что вот она истинная забота о постояльцах отеля! Хороший пример, не правда ли?



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58ff1d007cc16 Гонконгский технологический инкубатор Tink Labs предложил к концу 2017 года с его помощью оснастить почти 1 млн гостиничных номеров по всему миру бесплатными смартфонами. Сообщается, что Tink Labs уже заключил контракты на такие поставки своих устройств с сетью отелей, куда входят такие известные бренды как: Новотель, Шератон, Интерконтиненталь, Краун Плаза, Меркурий, Ритц Лондон, Холлидей Инн и IGH.Что интересно, то с помощью предоставленного смартфона, любой гость отеля сможет свободно позвонить как на любой местный номер, так и за рубеж и при этом не смотреть на часы: - ограничений по времени звонка не будет. Дополнительно, предоставляемое в номер устройство сможет бесплатно раздавать Wi-Fi на другие смартфоны, Ipad, планшеты и ноутбуки. На устройство будет также поступать информация о сервисах, которыми будет предлагать воспользоваться отель.Между тем, та самая компания Tink Labs весной 2015 года уже внедрила эту услугу во всех 4 отелях Dorsett Hotels & Resorts расположенных в Гонконге. Для клиента всё просто: на ресепшене он получает вместе с карточкой от номера ещё и бесплатный смартфон, причём без всякого денежного залога. В смартфон уже загружены карта Гонконга и вся справочная информация необходимая для туриста и с этим девайсом гость может спокойной путешествовать по всему городу. Местные звонки бесплатны и по состоянию на весну 2015 года также можно было звонить бесплатно в такие страны как: Британия, США, Китай, Австралия, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Япония и Канада (сейчас видимо уже и в остальные страны мира тоже, причем также - бесплатно). Пользование Wi-Fi и тогда уже тоже было бесплатным.И как сообщается, теперь компания Tink Labs добралась до европейских стран и начнёт предоставлять эту услугу с Британских островов. Далее она распространит её на остальные европейские страны и скорее всего это пока будет касаться в основном стран Западной Европы.Как утверждают представители Tink Labs эта услуга выгодна как самим владельцам гостиниц, так и их гостям. Так, если отели начнут ей реально пользоваться, то они всегда будут оставаться на связи с любым из своих гостей, ну а гости, конечно, будут существенно экономить свои средства. Получается, что вот она истинная забота о постояльцах отеля! Хороший пример, не правда ли?Специально для mmgp.ru

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