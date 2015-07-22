Стартап Deck Commerce привлек $2 млн.

Deck Commerce, онлайн SaaS-платформа, расположенная в Сент-Луисе (Миссури) закрыла раунд финансирования, собрав $2 млн.
Руководство раундом взял на себя венчурный фонд Arsenal Capital Management из родного города стартапа Сент-Луиса. В рамках сделки управляющий директор ACM Пит Рейнеке присоединился к совету директоров Deck Commerce.
Компания намерена использовать средства для расширения продаж и маркетинговых усилий, а также для ускорения разработки продукта.
Кампанию основал в 1998 году Кристофер Дек, который занимает пост генерального директора. Deck Commerce предоставляет собой SaaS (Software-as-a-Service) платформу для компаний, которые конкурируют с лидерами электронной коммерции, такими как Amazon, путем налаживания абонентских каналов продаж с серверными бизнес-системами и оптимизации процессов, управления заказами, запасами и данными о продуктах. Платформа разработана специально для поддержки полного жизненного цикла транзакций электронной коммерции в фоновом режиме. В число функций входит поддержка визуализации данных по текущей инвентаризации предприятия, универсальной информации о продукте и распределение управления заказами.
Сегодня Deck Commerce является лидирующей на рынке платформой, которая управляет серверными операциями для ведущих брендов по всему миру. Компания обслуживает многие торговые компании и фирменные оптовые магазины, включая New Balance, Rawlings Sporting Goods, Chinese Laundry и Warrior.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/04/deck-...n-funding.html
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