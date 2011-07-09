SACURA - sacura.pw

Я не создатель/админ данного проекта.
SACURA
Высокодоходный проект с одним тарифом и автоматическими выплатами. Вклады открываются на 36 часов с начислением по 20% каждые 6 часов. Чистый профит к моменту закрытия депозита: 20%.
✈ Старт: 24.04.2017
Маркетинг +20% за 36 часов (20% каждые 6 часов)
Можно открыть несколько вкладов одновременно.
Минимальный вклад: 100 RUB
Максимальный вклад: 150000 RUB
Минимальная сумма для выплат: 10 RUB
Принимает: Payeer, Perfect Money
Тип выплат: автомат
Реф-программа: 7%
Техническая часть:
— уникальный дизайн
— SSL сертификат
— защита от DDoS
— переведен на 4 языка (Русский, Английский, Французский, Немецкий)
Посмотреть/Инвестировать: https://sacura.pw/?ref=VIPMonitor
Депозит: