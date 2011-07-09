Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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SACURA - sacura.pw

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:51
#1
Любитель
 
Имя: Вячеслав
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.04.2015
Сообщений: 837
Благодарностей: 50
УГ: 16
КП: 0.211
SACURA - sacura.pw
Я не создатель/админ данного проекта.



SACURA

Высокодоходный проект с одним тарифом и автоматическими выплатами. Вклады открываются на 36 часов с начислением по 20% каждые 6 часов. Чистый профит к моменту закрытия депозита: 20%.
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Маркетинг +20% за 36 часов (20% каждые 6 часов)
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Старый Сегодня, 14:14
#2
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 348
Благодарностей: 89
УГ: 177
КП: 0.000
Re: SACURA - sacura.pw
Легенда непонятная.
Цитата:
Мы тщательно работаем над поиском новых методов инвестирования
А куда они вкладывают умалчивается.
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Старый Сегодня, 14:22
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 16.03.2012
Сообщений: 11,745
Благодарностей: 13,427
УГ: 8
КП: 0.308
награды Волшебный горшочек 
Re: SACURA - sacura.pw
где "народный" монитор ?
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oak tree на форуме  
Старый Сегодня, 14:39
#4
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2016
Сообщений: 8
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Re: SACURA - sacura.pw
Прошлый фаст проекты хорошо отработал у этого админа.Кто помнит Dubai-Union.asia кругов 9 отматал тогда. Надеюсь будет не хуже, депо :

Дата операции: 25 Апр 2017 13:37
ID операции: 346172891
Тип операции: перевод
Магазин: sacura.pw
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: Пополнение счета через Payeer пользователем BetInv на 1000.00 RUB
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BetMillion на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,902
Благодарностей: 10,922
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: SACURA - sacura.pw
типичная млм - и ттх такие: дешманский клоуд, 3месячный ссл, "всё тот же" скрипт
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:06
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