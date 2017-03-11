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Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/NZD. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 13:39
#1
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
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Записей в FX-блоге: 26
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/NZD. Графики H1, H4.
Здравствуйте! Валютная пара EUR/NZD очень хорошо сочетает в себе флэт и мощные тренды, при этом отрабатывая уровни достаточно хорошо. Любит четные уровни, особенно 4/8, 8/8, 0/8, поэтому часто анализ будет строиться на их основе. Высокий спред по ней компенсируется высокой волатильностью.
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Старый Сегодня, 13:46
#2
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/NZD. Графики H1, H4.
График H4 показывает нам безоткатный рост начиная от гэпа. Следует отметить, что здесь имеется первый подход к уровню 8/8 (1.5625), после которого, как известно, в большинстве случае следует, как минимум, откат к следующему уровню 7/8 (1.5564). Но учитывая то, что пара уже практически пробила этот уровень, а также растущий STH4, ожидаемый откат будет, скорее всего, от уровня +1/8 (1.5686) и пока только в район 8/8.
Миниатюры
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 13:50
#3
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 83
Благодарностей: 32
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 26
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара EUR/NZD. Графики H1, H4.
На Н1 цена упорно не желает пробивать STH1 вниз, при этом пробивая уровень 8/8 (1.5625) при первом подходе. Учитывая это, достижение следующей отметки на уровне +1/8 (1.5686) наиболее вероятно. Следует отметить, что после пересечений двух ST откат к старшему STH4 не произошло, поэтому по достижении +1/8 ожидаю откат хотя бы на один уровень, то есть к 8/8 (1.5625).
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