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Депозит для азартных: что нужно знать о структурных продуктах в банках Структурные продукты в качестве альтернативы депозитам есть почти во всех крупных банках. Что нужно знать инвесторам об этих инструментах и насколько они рискованны?





Российские банки всё чаще предлагают своим клиентам структурные продукты — готовые инвестиционные стратегии, которые обещают повышенную доходность по сравнению с банковскими депозитами. По мнению директора по обслуживанию клиентов «БКС Премьер» Антона Граборова, это связано с тем, что банкам становится сложнее зарабатывать на кредитовании и они стремятся увеличить прибыль за счет комиссий за продажу структурных продуктов. Заместитель директора департамента развития продуктов и сервиса УК «Альфа-Капитал» Данила Панин, впрочем, отмечает, что такими предложениями активно интересуются и сами клиенты, поскольку ставки по классическим инструментам — депозитам и облигациям — продолжают снижаться.



С точки зрения доходности структурные продукты опережают депозиты. В то время как средняя ставка по годовым рублевым вкладам в крупнейших банках сейчас



Принцип работы структурных продуктов



Структурный продукт — это инвестиционный инструмент, который выпускается банком и может продаваться через брокера, управляющую или страховую компанию. Также банк может продавать структурные продукты своим клиентам напрямую, объясняет генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. В основе любого такого продукта всегда будет комбинация различных финансовых инструментов, часть из которых будет обеспечивать покупателю фиксированную доходность (депозиты и облигации), а другая часть — дополнительный доход за счет некой рискованной стратегии, отмечает Панин из УК «Альфа-Капитал».



Большинство структурных продуктов устроены таким образом, что инвестору гарантируется полный возврат вложенной суммы, но доход заранее неизвестен. «Основная часть капитала, например 90%, вкладывается в депозит или облигации. Оставшиеся 10% — в более рискованные инструменты, например, опцион на какой-либо актив, который может принести значительный доход в случае, если инвестиционная идея реализуется», — поясняет Граборов.



Если ожидания не оправдаются и рисковый актив подешевеет, то этот убыток будет покрыт доходом, который принесет основная часть средств, вложенная в депозиты или облигации. По такому принципу работают программы инвестиционного страхования жизни, а также структурные ноты со 100-процентной защитой капитала — ценные бумаги, при покупке которых инвестор фактически вкладывает большую часть средств в депозит, а остальное — в рискованный инструмент. Например, через Бинбанк продаются структурные продукты БКС на три года с возвратом капитала. Клиент может выбрать один из трех базовых активов — ETF на индексы мирового медицинского, финансового или IT-рынка.



Сбербанк, в свою очередь, предлагает структурные облигации, которые по сути являются теми же структурными нотами. Первый выпуск этих бумаг



Несмотря на то что покупатель структурного продукта по умолчанию размещает часть средств на депозите, эту бумагу всё же нельзя считать аналогом банковского вклада. На те средства, которые вложены в депозит в рамках структурной ноты, не распространяются гарантии АСВ, напоминает Граборов из «БКС Премьер». Кроме того, узнать заранее, на каком депозите будут храниться деньги, инвестор не может — за это отвечает контрагент.



«Наиболее близки к депозитам стратегии с полной защитой капитала, но доходность в любом случае зависит от динамики базового актива», — уточняет руководитель дирекции частного банковского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.



Барьерные ноты



Среди структурных продуктов есть особая категория инструментов, которая подойдет только рискованным инвесторам. Речь идет о барьерных нотах с условной защитой капитала. При инвестициях в эти продукты возврат всех вложенных средств не гарантирован, поскольку вложения инвестора не делятся на безрисковую и рискованную части. Вся сумма вкладывается в корзину активов: акции, фьючерсы на драгметаллы, валюту и другие. Если сработает одно из барьерных условий, например, цена одного из активов опустится ниже установленного по условиям договора уровня, то нота перестает действовать, а инвестор получает обратно не деньги, а сами подешевевшие активы на всю вложенную сумму.



Причем в зависимости от условий ноты инвестор может получить активы по рыночной цене или чуть более высокой (так работает, например, инвестиционная стратегия «Альфа-Селект»). В худшем случае он получит активы по той цене, которая была в момент покупки ноты — тогда потери из-за снижения котировок могут быть очень большими. Ведь если, например, цена акции упала в два раза по сравнению с ценой на момент покупки ноты, то инвестор получит в два раза меньше акций, чем было куплено в рамках стратегии.



«Один мой клиент самостоятельно приобрел ноту известного зарубежного банка, а в результате потерял 95% от вложенных в нее средств. Реализовался рыночный риск», — приводит пример консультант консалтинговой компании «Личный капитал» Дмитрий Герасименко.



Такие ситуации не редкость. Покупатели барьерных нот, по словам эксперта, зачастую не понимают всех деталей и сопутствующих рисков, обращая внимание только на высокий прогноз по доходности бумаги. Поэтому прежде, чем покупать структурные ноты, нужно внимательно изучить проспект эмиссии, чтобы понять, при каких условиях капитал будет сохранен и в каких случаях возможна прибыль или, наоборот, убыток. Кроме того, необходимо заранее выяснить размер всех комиссий, которые снижают итоговую доходность, говорит эксперт. Например, если клиент покупает барьерную ноту через управляющую компанию — ему придется заплатить комиссию за управление и полученную прибыль («процент за успех»).



Полисы ИСЖ



Еще один структурный продукт, который банки активно продают клиентам, — это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Продукты ИСЖ создаются страховыми компаниями и представляют собой накопительные полисы с возможностью инвестиций в различные финансовые инструменты. То есть помимо страховых услуг клиент получает инвестиционный доход. Если во время действия программы со страхователем что-то случится, то программа не прекращает свое действие. Выгодоприобретатель (родственник или наследник) сразу получает страховую выплату, а в конце срока — всю сумму инвестиций с возможным инвестиционным доходом, поясняет руководитель исследований Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова.



Порог входа в эти инструменты, по ее словам, в среднем составляет 100–300 тыс. руб., а сами программы рассчитаны на три года и больше. Доходность полисов ИСЖ,



Продукты для ДУ



Клиенты банков также могут приобрести специальные структурные продукты в рамках инвестиционных стратегий доверительного управления по договору с управляющей компанией. При этом счет доверительного управления может быть заключен с клиентом прямо в банке. Такая возможность есть у Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие» и в Альфа-банке. Например, клиенты Сбербанка могут заключить договор с УК «Сбербанк Управление активами» и вложиться в стратегию «Защита капитала». Срок этой стратегии составляет два года, минимальная сумма — 3 млн руб. А клиенты банка «Открытие» также могут заключить договор с одноименной управляющей компанией. УК «Открытие» предоставляет возможность вложиться в стратегию «Линейная». Базовым активом в этом случае могут быть ETF на сельскохозяйственный и IT-сектор, а также акции нескольких компаний — Apple, Walt Disney или Johnson & Johnson.



Порог входа по таким программам — от 100 тыс. руб. до $100 тыс. Комиссии при этом сопоставимы с инвестированием в ПИФы, говорит Панин из «Альфа-Капитал». За свои услуги управляющие компании берут от 0,1 до 2% от суммы активов в год. В некоторых случаях компании также взимают комиссию при покупке актива — например, в «Альфа-Капитале» и в «Сбербанк Управление активами» она составляет 3% от суммы операции. Кроме того, управляющие могут брать комиссию с дохода — так называемый «процент за успех» (до 20% от прибыли). Обещанная доходность по структурным продуктам, которые лежат в основе инвестстратегий УК, может достигать 25% в валюте, но и риск в этом случае будет максимальным. Как следует из письма к состоятельному клиенту «БКС Премьер» (есть в распоряжении РБК), подобная стратегия предполагает покупку барьерных нот на быстрорастущие американские акции.



Советы инвесторам



Главными рисками по структурным продуктам с защитой капитала эксперты называют риски контрагента. Банк, который выпускает структурный продукт, может не выполнить свои обязательства. «Здесь та же ситуация, что и с депозитами: вкладчик рискует, поскольку у его банка могут отозвать лицензию, только вложения в структурные продукты, в отличие от депозитов, не страхуются АСВ», — предупреждает Граборов из «БКС Премьер».



Сами по себе структурные продукты часто бывают непонятны клиентам. «Их активно продают банки и управляющие компании, но, по моим наблюдениям, люди зачастую совершают вложения, не до конца понимая все детали и сопутствующие риски. И в результате бывают разочарованы», — подчеркивает Герасименко из «Личного капитала». Так произошло с VIP-вкладчиками банка «Траст», которые покупали кредитные ноты банка с 2007 по 2014 год. В декабре 2014 года Центральный банк начал процедуру санации «Траста», и банк



Структурные продукты может быть невыгодно продавать до окончания срока действия. «Если инвестор продаст ноту досрочно, он вернет только часть вложенных средств», — поясняет Герасименко. Например, в случае с инвестиционным страхованием жизни сумма будет зависеть от времени, оставшегося до окончания программы, рассказывает Прокопова из Frank RG.



«Если программа рассчитана на три года, а клиенту понадобились средства, например, через год, то он сможет вернуть только 60–70% своих денег, если средства понадобились через два года — 70–85%», — отмечает она. Чем ближе к окончанию программы, тем больше будет выкупная сумма: если средства потребуются в последний год действия страховки, то клиент сможет вернуть до 95% вложений, говорит Прокопова.



Инвестор также берет на себя риски, связанные с волатильностью валюты, отмечает Граборов. Если контракт был долларовым, а рубль вдруг укрепился, то после его окончания можно столкнуться с убытком из-за разницы курсов. Впрочем, при обратной ситуации инвестор, напротив, получит прибыль.



Дмитрий Герасименко из компании «Личный капитал» убежден, что покупать структурные продукты с полной защитой капитала нецелесообразно. Инвестор может сам осуществить такую инвестиционную стратегию, разместив часть средств на депозите, а часть — в ценных бумагах или валюте. Финансовый результат будет таким же, при этом вкладчик еще и сэкономит на комиссиях, заявляет эксперт.



Прокопова из Frank RG добавляет, что покупка структурного продукта не позволит инвестору диверсифицировать вложения. Этому будет препятствовать сама стоимость инструмента — она слишком высока. «Например, порог входа у структурных нот для премиального клиента банка — от $100 тыс. Нередко это может равняться всей сумме его сбережений, что полностью исключает возможность диверсификации», — поясняет эксперт.



Александр Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» также советует инвестору учиться самостоятельно оценивать структуру нот. Например, если доходность ноты привязана к корзине из нескольких акций, то следует очень внимательно ознакомиться с условиями ноты: нота может перестать действовать в случае негативной динамики всего лишь одной из бумаг и в любой момент до конца срока инвестирования. «Вероятность снижения цен акций отдельной компании на длительном горизонте времени весьма высока, и покупатель ноты рискует не получит дохода по ней», — объясняет Лосев. В этой связи финансист рекомендует внимательно изучать структуру любой ноты и оценивать каждую компанию или базовый актив по отдельности.



Источник Российские банки всё чаще предлагают своим клиентам структурные продукты — готовые инвестиционные стратегии, которые обещают повышенную доходность по сравнению с банковскими депозитами. По мнению директора по обслуживанию клиентов «БКС Премьер» Антона Граборова, это связано с тем, что банкам становится сложнее зарабатывать на кредитовании и они стремятся увеличить прибыль за счет комиссий за продажу структурных продуктов. Заместитель директора департамента развития продуктов и сервиса УК «Альфа-Капитал» Данила Панин, впрочем, отмечает, что такими предложениями активно интересуются и сами клиенты, поскольку ставки по классическим инструментам — депозитам и облигациям — продолжают снижаться.С точки зрения доходности структурные продукты опережают депозиты. В то время как средняя ставка по годовым рублевым вкладам в крупнейших банках сейчас составляет 7,44% годовых, а по вкладам в долларах и евро — 1,06 и 0,26% годовых соответственно, по структурным продуктам банки зачастую прогнозируют (но не гарантируют) доходность в 7–25% — об этом свидетельствуют результаты опроса банков из топ-10. Правда, в отличие от депозита структурные продукты недоступны широкому кругу клиентов: порог входа в крупнейших банках начинается в среднем от 100 тыс. руб., при этом для премиальных клиентов есть специальные предложения стоимостью от $100 тыс. и выше.Структурный продукт — это инвестиционный инструмент, который выпускается банком и может продаваться через брокера, управляющую или страховую компанию. Также банк может продавать структурные продукты своим клиентам напрямую, объясняет генеральный директор УК «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. В основе любого такого продукта всегда будет комбинация различных финансовых инструментов, часть из которых будет обеспечивать покупателю фиксированную доходность (депозиты и облигации), а другая часть — дополнительный доход за счет некой рискованной стратегии, отмечает Панин из УК «Альфа-Капитал».Большинство структурных продуктов устроены таким образом, что инвестору гарантируется полный возврат вложенной суммы, но доход заранее неизвестен. «Основная часть капитала, например 90%, вкладывается в депозит или облигации. Оставшиеся 10% — в более рискованные инструменты, например, опцион на какой-либо актив, который может принести значительный доход в случае, если инвестиционная идея реализуется», — поясняет Граборов.Если ожидания не оправдаются и рисковый актив подешевеет, то этот убыток будет покрыт доходом, который принесет основная часть средств, вложенная в депозиты или облигации. По такому принципу работают программы инвестиционного страхования жизни, а также структурные ноты со 100-процентной защитой капитала — ценные бумаги, при покупке которых инвестор фактически вкладывает большую часть средств в депозит, а остальное — в рискованный инструмент. Например, через Бинбанк продаются структурные продукты БКС на три года с возвратом капитала. Клиент может выбрать один из трех базовых активов — ETF на индексы мирового медицинского, финансового или IT-рынка.Сбербанк, в свою очередь, предлагает структурные облигации, которые по сути являются теми же структурными нотами. Первый выпуск этих бумаг был в декабре прошлого года (базовым активом выступал курс доллара), второй ожидается в ближайшее время. Срок обращения нового выпуска составляет два года, безрисковая часть продукта приходится на депозит в Сбербанке, а рискованная — на депозитарные расписки на акции «Газпрома». Таким образом, инвесторы получат прибыль, только если к моменту погашения структурной облигации расписки «Газпрома» подорожают, уточняют в пресс-службе Сбербанка. Номинал одной структурной облигации составляет 1000 руб.Несмотря на то что покупатель структурного продукта по умолчанию размещает часть средств на депозите, эту бумагу всё же нельзя считать аналогом банковского вклада. На те средства, которые вложены в депозит в рамках структурной ноты, не распространяются гарантии АСВ, напоминает Граборов из «БКС Премьер». Кроме того, узнать заранее, на каком депозите будут храниться деньги, инвестор не может — за это отвечает контрагент.«Наиболее близки к депозитам стратегии с полной защитой капитала, но доходность в любом случае зависит от динамики базового актива», — уточняет руководитель дирекции частного банковского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Среди структурных продуктов есть особая категория инструментов, которая подойдет только рискованным инвесторам. Речь идет о барьерных нотах с условной защитой капитала. При инвестициях в эти продукты возврат всех вложенных средств не гарантирован, поскольку вложения инвестора не делятся на безрисковую и рискованную части. Вся сумма вкладывается в корзину активов: акции, фьючерсы на драгметаллы, валюту и другие. Если сработает одно из барьерных условий, например, цена одного из активов опустится ниже установленного по условиям договора уровня, то нота перестает действовать, а инвестор получает обратно не деньги, а сами подешевевшие активы на всю вложенную сумму.Причем в зависимости от условий ноты инвестор может получить активы по рыночной цене или чуть более высокой (так работает, например, инвестиционная стратегия «Альфа-Селект»). В худшем случае он получит активы по той цене, которая была в момент покупки ноты — тогда потери из-за снижения котировок могут быть очень большими. Ведь если, например, цена акции упала в два раза по сравнению с ценой на момент покупки ноты, то инвестор получит в два раза меньше акций, чем было куплено в рамках стратегии.«Один мой клиент самостоятельно приобрел ноту известного зарубежного банка, а в результате потерял 95% от вложенных в нее средств. Реализовался рыночный риск», — приводит пример консультант консалтинговой компании «Личный капитал» Дмитрий Герасименко.Такие ситуации не редкость. Покупатели барьерных нот, по словам эксперта, зачастую не понимают всех деталей и сопутствующих рисков, обращая внимание только на высокий прогноз по доходности бумаги. Поэтому прежде, чем покупать структурные ноты, нужно внимательно изучить проспект эмиссии, чтобы понять, при каких условиях капитал будет сохранен и в каких случаях возможна прибыль или, наоборот, убыток. Кроме того, необходимо заранее выяснить размер всех комиссий, которые снижают итоговую доходность, говорит эксперт. Например, если клиент покупает барьерную ноту через управляющую компанию — ему придется заплатить комиссию за управление и полученную прибыль («процент за успех»).Еще один структурный продукт, который банки активно продают клиентам, — это инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Продукты ИСЖ создаются страховыми компаниями и представляют собой накопительные полисы с возможностью инвестиций в различные финансовые инструменты. То есть помимо страховых услуг клиент получает инвестиционный доход. Если во время действия программы со страхователем что-то случится, то программа не прекращает свое действие. Выгодоприобретатель (родственник или наследник) сразу получает страховую выплату, а в конце срока — всю сумму инвестиций с возможным инвестиционным доходом, поясняет руководитель исследований Frank Research Group в сегментах Affluent & Private Banking Любовь Прокопова.Порог входа в эти инструменты, по ее словам, в среднем составляет 100–300 тыс. руб., а сами программы рассчитаны на три года и больше. Доходность полисов ИСЖ, по оценкам старшего управляющего директора Сбербанка Максима Чернина, в среднем на 3 п.п. выше, чем у депозитов. Между тем рейтинговое агентство АКРА в своем мартовском обзоре предупреждало о возможном «пузыре» на рынке ИСЖ. По данным аналитиков, реальная доходность этих продуктов ниже, чем заявляют банкиры, и в дальнейшем, по мере роста разочарования инвесторов, это может привести к шоковой ситуации на страховом рынке. Как писал ранее РБК, в 2016 году продажи этих инструментов значительно выросли в Сбербанке, Банке Москвы и ВТБ24, а также Промсвязьбанке и Альфа-банке.Клиенты банков также могут приобрести специальные структурные продукты в рамках инвестиционных стратегий доверительного управления по договору с управляющей компанией. При этом счет доверительного управления может быть заключен с клиентом прямо в банке. Такая возможность есть у Сбербанка, ВТБ, банка «Открытие» и в Альфа-банке. Например, клиенты Сбербанка могут заключить договор с УК «Сбербанк Управление активами» и вложиться в стратегию «Защита капитала». Срок этой стратегии составляет два года, минимальная сумма — 3 млн руб. А клиенты банка «Открытие» также могут заключить договор с одноименной управляющей компанией. УК «Открытие» предоставляет возможность вложиться в стратегию «Линейная». Базовым активом в этом случае могут быть ETF на сельскохозяйственный и IT-сектор, а также акции нескольких компаний — Apple, Walt Disney или Johnson & Johnson.Порог входа по таким программам — от 100 тыс. руб. до $100 тыс. Комиссии при этом сопоставимы с инвестированием в ПИФы, говорит Панин из «Альфа-Капитал». За свои услуги управляющие компании берут от 0,1 до 2% от суммы активов в год. В некоторых случаях компании также взимают комиссию при покупке актива — например, в «Альфа-Капитале» и в «Сбербанк Управление активами» она составляет 3% от суммы операции. Кроме того, управляющие могут брать комиссию с дохода — так называемый «процент за успех» (до 20% от прибыли). Обещанная доходность по структурным продуктам, которые лежат в основе инвестстратегий УК, может достигать 25% в валюте, но и риск в этом случае будет максимальным. Как следует из письма к состоятельному клиенту «БКС Премьер» (есть в распоряжении РБК), подобная стратегия предполагает покупку барьерных нот на быстрорастущие американские акции.Главными рисками по структурным продуктам с защитой капитала эксперты называют риски контрагента. Банк, который выпускает структурный продукт, может не выполнить свои обязательства. «Здесь та же ситуация, что и с депозитами: вкладчик рискует, поскольку у его банка могут отозвать лицензию, только вложения в структурные продукты, в отличие от депозитов, не страхуются АСВ», — предупреждает Граборов из «БКС Премьер».Сами по себе структурные продукты часто бывают непонятны клиентам. «Их активно продают банки и управляющие компании, но, по моим наблюдениям, люди зачастую совершают вложения, не до конца понимая все детали и сопутствующие риски. И в результате бывают разочарованы», — подчеркивает Герасименко из «Личного капитала». Так произошло с VIP-вкладчиками банка «Траст», которые покупали кредитные ноты банка с 2007 по 2014 год. В декабре 2014 года Центральный банк начал процедуру санации «Траста», и банк списал полученные деньги в капитал. Таким образом, две тысячи человек потеряли возможность вернуть свои средства. Часть вкладчиков до сих пор пытается добиться выплат через суд.Структурные продукты может быть невыгодно продавать до окончания срока действия. «Если инвестор продаст ноту досрочно, он вернет только часть вложенных средств», — поясняет Герасименко. Например, в случае с инвестиционным страхованием жизни сумма будет зависеть от времени, оставшегося до окончания программы, рассказывает Прокопова из Frank RG.«Если программа рассчитана на три года, а клиенту понадобились средства, например, через год, то он сможет вернуть только 60–70% своих денег, если средства понадобились через два года — 70–85%», — отмечает она. Чем ближе к окончанию программы, тем больше будет выкупная сумма: если средства потребуются в последний год действия страховки, то клиент сможет вернуть до 95% вложений, говорит Прокопова.Инвестор также берет на себя риски, связанные с волатильностью валюты, отмечает Граборов. Если контракт был долларовым, а рубль вдруг укрепился, то после его окончания можно столкнуться с убытком из-за разницы курсов. Впрочем, при обратной ситуации инвестор, напротив, получит прибыль.Дмитрий Герасименко из компании «Личный капитал» убежден, что покупать структурные продукты с полной защитой капитала нецелесообразно. Инвестор может сам осуществить такую инвестиционную стратегию, разместив часть средств на депозите, а часть — в ценных бумагах или валюте. Финансовый результат будет таким же, при этом вкладчик еще и сэкономит на комиссиях, заявляет эксперт.Прокопова из Frank RG добавляет, что покупка структурного продукта не позволит инвестору диверсифицировать вложения. Этому будет препятствовать сама стоимость инструмента — она слишком высока. «Например, порог входа у структурных нот для премиального клиента банка — от $100 тыс. Нередко это может равняться всей сумме его сбережений, что полностью исключает возможность диверсификации», — поясняет эксперт.Александр Лосев из УК «Спутник — Управление капиталом» также советует инвестору учиться самостоятельно оценивать структуру нот. Например, если доходность ноты привязана к корзине из нескольких акций, то следует очень внимательно ознакомиться с условиями ноты: нота может перестать действовать в случае негативной динамики всего лишь одной из бумаг и в любой момент до конца срока инвестирования. «Вероятность снижения цен акций отдельной компании на длительном горизонте времени весьма высока, и покупатель ноты рискует не получит дохода по ней», — объясняет Лосев. В этой связи финансист рекомендует внимательно изучать структуру любой ноты и оценивать каждую компанию или базовый актив по отдельности.

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