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Перспективы промышленного майнинга в России

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Перспективы промышленного майнинга в России

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев вместе с партнерами, среди которых – Сергей Бобылев, экс-владелец сети магазинов бытовой техники Санрайз и генеральный директор компании SmartHeat – запустили в Москве сборку серверов для майнинга криптовалюты. Об этом он рассказал в рамках конференции «Электронная (Цифровая) экономика».

Цитата:
«Вычислительные блоки для майнинга делаются полностью из российских деталей, кроме чипов, которые закупаются у Bitfury и других мировых производителей, –
сообщил Мариничев.
Цитата:
– Стоимость одного сервера варьируется от $1 тыс. до $2 тыс., а зарабатывать на нём можно примерно $57 ежемесячно».
По словам Мариничева, в сфере майнинга криптовалют Россия занимает третье место в мире и контролирует 5-7% мировой вычислительной мощности, в то время как Китай – более 50%.

Цитата:
«Мы планируем вернуть российских майнеров в Россию – это уже почти получилось. В связи с этим, в этом году нашей стране будет принадлежать 10% мировой вычислительной мощности», –
считает Мариничев.

Сергей Бобылев утверждает, что Россия обладает достаточным потенциалом для того чтобы стать лидером в майнинге.

Цитата:
«У нас есть все составляющие для этого: подходящий холодный климат и дешевая электроэнергия. Например, в Иркутской области электричество стоит 45-75 копеек, а китайские майнеры покупают его почти за три рубля», –
рассказывает он.

По данным Андрея Зимина, совладельца компании 51ASIC, в России (в частности, в Новосибирске, Красноярске, Братске и на Дальнем Востоке, где самая дешевая электроэнергия) находятся около 300 крупных криптовалютных ферм с потреблением более 200 КВт/ч, а российские криптовалютные фермы в Исландии даже отапливают целые поселения.

Несмотря на то, что количество криптовалютных ферм и компаний, производящих и торгующих оборудованием для майнинга, увеличивается, совладелец одной из российских криптоферм Тимофей Ра считает, что майнить биткоины уже невыгодно.

Цитата:
«Во всяком случае в России: слишком много майнеров. К тому же, награда майнера в прошлом году сократилась вдвое», –
говорит он.

Цитата:
«Майнинг биткоинов выгоден, –
считает Зимин.
Цитата:
– В оборудование по майнингу вкладываются миллионы долларов. С классических активов — недвижимости и ценных бумаг — люди перешли на криптовалюту».
По словам супруги Бобылева, Оксана Бобылевой, руководителя направления блокчейна в Партии Роста, сборкой майнеров заинтересовался и Сбербанк. Российские энтузиасты также обсуждают реализацию проекта самой большой майнинговой фермы в России на базе одной из атомных станций – там, где есть дешевая электроэнергия.

Но главной проблемой российских майнеров для развертывания в промышленных масштабах остается неясность правового статуса процесса майнинга и криптовалют в целом.

По словам Элины Сидоренко, возглавляющей группу Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты, если человек добывает криптовалюту, используя электроэнергию, которую сам оплачивает, «не вводя продукт в зону обмена или экономику» – он чист перед законом.

Цитата:
«Но как только майнер получит доход от своей деятельности, то есть продаст криптовалюту, он попадет под статью о незаконном предпринимательстве, потому что российское законодательство не предусматривает регистрацию деятельности компаний, связанных с майнингом», –
подчеркнула она.

Однако законодатели решили поощрять майнинг в России, легализовав его наравне с Японией. Об этом Сидоренко заявила на Blockchain&Bitcoin Conference, прошедшей 19 ноября в Москве.

Цитата:
«Мы хотим создать наиболее благоприятные условия, подготовив максимально дружественный вариант регулирования в этой области, чтобы сравняться по темпам прироста с Японией», —
сказала она.

Возможно, законодательная база по регулированию майнинга будет включена в новый закононпроект, который разрабатывается рядом министерств и ведомств и планируется к публикации в 2018 году.

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