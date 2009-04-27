Победа Макрона принесла богатейшим европейцам $27 млрд

Ралли на европейских фондовых рынках, которое произошло после объявления результатов первого тура президентских выборов во Франции, увеличило капиталы богатейших европейцев на $27 млрд
Рост на европейских фондовых площадках, который произошел после объявления результатов первого тура голосования на выборах президента Франции, привел к росту состояния богатейших европейцев на $27 млрд, пишет Bloomberg
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По данным Bloomberg
Billionaires Index, ралли на рынках Европы, в ходе которого рынки выросли до 17 месячных максимумов, принесло европейским участникам индекса увеличение капиталов на 2,6%.
Наибольшим приростом состояния за день отметился Амансио Ортега: в течение дня 24 апреля его капитал вырос на $2,7 млрд.
Победителем первого тура президентских выборов во Франции, который прошел в воскресенье, 23 апреля, стал социалист и сторонник евроинтеграции Эмманюэль Макрон, получивший 23,7% голосов избирателей. На втором месте оказалась лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен: за нее проголосовали 22% французов. Оба кандидата вышли во второй тур выборов.
В понедельник, 24 апреля, европейские фондовые площадки показали уверенный рост. Основной немецкий фондовый индекс DAX побил рекорд, поднявшись на 3,37%. Французский фондовый индекс CAC прибавил 4,14%, показав самый высокий дневной рост в процентах с августа 2012 года и достигнув максимального уровня закрытия с апреля 2015 года. Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 2,11%. Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 вырос за день на 2,11%.
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