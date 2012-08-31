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Европол задержал киберпреступников, продававших вредоносное ПО за биткоины

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Европол задержал киберпреступников, продававших вредоносное ПО за биткоины
Правоохранители Великобритании и Испании под руководством Европола и объединенной группы противодействия киберпреступлениям (J-CAT) обезвредили международную преступную группу, занимавшуюся разработкой вредоносного программного обеспечения и получающую в качестве оплаты биткоины. Об этом сообщает издание Threatpost.

Киберпреступники разрабатывали вредоносное ПО, включая RAT-трояны и кейлоггеры. Вредоносные программы продавались за биткоины на хакерских форумах. Всего задержано пять человек (троих на территории Испании, а двоих — в Великобритании). В ходе операции правоохранители изъяли компьютерную технику и оборудование для майнинга криптовалюты.

Следствие велось с 2015 года. Было выявлено, что киберпреступники осуществляли свою деятельность с середины 2013 года и, по словам, правоохранителей, успели заработать значительную сумму денег.

Троян RAT — одна из наиболее опасных вредоносных программ, которая позволяет злоумышленнику получить не только доступ к инфицированному компьютеру, но и полный контроль над ним. Если на компьютере жертвы внедрен RAT-троян, киберпреступник может удаленно отслеживать действия пользователя, устанавливать клавиатурные шпионы, запускать произвольные файлы, включать веб-камеру и производить целый ряд вредоносных действий без ведома пользователя.

Ранее ForkLog сообщал, что по данным ежегодного доклада Европола об оценке угроз в интернете, количество преступлений, совершаемых при помощи программ-вымогателей обошло другие формы онлайн-мошенничества.
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