Евросоюз намерен инвестировать 500 000 евро в развитие блокчейна

Европейская Комиссия намерена запустить проект под названием “Обсерватория блокчейна ЕС”, чтобы узнать, каким образом регулировать данную область.
Европарламент ЕС недавно поручил Европейской комиссии осуществить пилотный проект для накопления технического опыта и потенциала регулирования в области технологии блокчейн.
Европейская комиссия в ответ объявила, что намеревается устроить тендер на создание и обслуживание “Обсерватории блокчейна ЕС” с предполагаемым бюджетом в 500 000 евро в течение двух лет.
EC хочет, чтобы новый проект состоял из обсерватории и форума для сбора мнений и озвучивания проблем вокруг технологий блокчейн и DLT.
Цель проекта заключается в информировании и оказании помощи Европейской комиссии в понимании того, какую роль должны играть европейские государственные органы для поощрения разработки и внедрения этих технологий и формулирования соответствующих рекомендаций, касающихся вопросов политики.
Ожидается, что обсерватория представит обновленный обзор соответствующих инициатив, опираясь на мировые технологии, и будет внимательно следить за событиями и связанными с ними проблемами и возможностями для европейской промышленности, граждан и правительств.
Организация также будет развивать опыт в таких областях, как инфраструктура, механизмы управления и проверки, умные контракты, нормативные и юридические проблемы, совместимость и стандарты, а также создавать и анимировать платформу для европейского блокчейн-сообщества.