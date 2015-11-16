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Стартап Rubrik оказывающий услуги по резервному копированию данных привлекает $200млн

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Стартап Rubrik оказывающий услуги по резервному копированию данных привлекает $200млн



Дайте дорогу еще одной очень сильной команде среди корпоративных стартапов: американский стартап Рубрик ("Rubrik") - это компания по резервному копированию данных, которая была создана в 2015 году и в данное время она привлекает на своё финансирование от 150 млн до 200 млн долл. США при оценочной стоимости самой компании в 1 млрд долл. США, поскольку она вступает в период высокого спроса на продукты хранения и управления данными.

Портал TechCrunch впервые узнал о новом привлечении средств через анонимный отзыв, а затем мы подтвердили подробности у источников, которые близки к этой компании. Из предоставленной информации мы понимаем, что раунд пока не был закрыт полностью и финансирование еще продолжается.

И в данное время пока неясно, кто возглавит этот раунд финансирования, но одно имя о котором мы узнали точно, то это IVP - известная венчурная компания, которая и ранее была заметным спонсором крупных технических брендов, таких как тот же Snap и Twitter, а также ряда ключевых корпоративных компаний, как: Slack, Domo и Dropbox.

Другие потенциальные инвесторы могут включать действующих инвесторов Rubrik: Greylock, Khosla и Lightspeed, в котором венчурным партнером до Rubrik был соучредитель и генеральный директор г-н Бипал Синха (Bipul Sinha). Из других инвесторов можно выделить: г-на Арвинда Джейна (бывший IT-инженер Google), г-на Сохама Мазумдара (он также бывший IT-инженер, который продал свою компанию Tagtile Фейсбуку, а также бывшую компанию Coogler; и ещё г-н Арвинд Нитракашиап (эксперт по системам хранения и распределения данных из Rocketfuel и Oracle).

Сообщается, что на сегодняшний день этот стартап уже реально привлёк на своё финансирование 112 млн долл. США.

В мире работает ряд компаний, которые конкурируют между собой в области предоставления корпоративных услуг по резервному копированию данных и это такие компании как: Druva, CommVault and EMC и вот подобно им, стартап Rubrik предоставляет свои услуги по специальному гибридному продукту для крупных компаний, который используется в таких ситуациях, как: аварийное восстановление данных, а также для общей информационной безопасности и осуществления ежедневного резервного копирования данных.

И что примечательно в функционале Rubrik, то это то, что он нацелен на компании, которые используют приложения и данные, хранящиеся в смешанных средах. Эти приложения и данные смешивают локальные сервисы, а также сервисы, которые задействованы в самом сетевом облаке (на сегодня это самая распространенная архитектура). Функционал стартапа при этом обеспечивает способ извлечения данных из обеих сред и причём с одинаковой скоростью. Кроме того, Rubrik также перемещает данные из одной среды в другую, сохраняя ее индексацию (что также делает поиск более эффективным).

В настоящий момент этот продукт от стартапа "действительно резонирует" с бизнесом, говорит источник TechCrunch и он переводит компанию в "в режим гиперроста". Отсюда и стремление к финансированию, чтобы воспользоваться удобным моментом. Сами представители Rubrik пока не дали своих подробных комментариев.


Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/58ff06f2813ad
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 12:36.
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