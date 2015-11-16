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Стартап Rubrik оказывающий услуги по резервному копированию данных привлекает $200млн





Дайте дорогу еще одной очень сильной команде среди корпоративных стартапов: американский стартап Рубрик ("



Портал TechCrunch впервые узнал о новом привлечении средств через анонимный отзыв, а затем мы подтвердили подробности у источников, которые близки к этой компании. Из предоставленной информации мы понимаем, что раунд пока не был закрыт полностью и финансирование еще продолжается.



И в данное время пока неясно, кто возглавит этот раунд финансирования, но одно имя о котором мы узнали точно, то это IVP - известная венчурная компания, которая и ранее была заметным спонсором крупных технических брендов, таких как тот же Snap и Twitter, а также ряда ключевых корпоративных компаний, как: Slack, Domo и Dropbox.



Другие потенциальные инвесторы могут включать действующих инвесторов Rubrik: Greylock, Khosla и Lightspeed, в котором венчурным партнером до Rubrik был соучредитель и генеральный директор г-н Бипал Синха (Bipul Sinha). Из других инвесторов можно выделить: г-на Арвинда Джейна (бывший IT-инженер Google), г-на Сохама Мазумдара (он также бывший IT-инженер, который продал свою компанию Tagtile Фейсбуку, а также бывшую компанию Coogler; и ещё г-н Арвинд Нитракашиап (эксперт по системам хранения и распределения данных из Rocketfuel и Oracle).



Сообщается, что на сегодняшний день этот стартап уже реально привлёк на своё финансирование 112 млн долл. США.



В мире работает ряд компаний, которые конкурируют между собой в области предоставления корпоративных услуг по резервному копированию данных и это такие компании как: Druva, CommVault and EMC и вот подобно им, стартап Rubrik предоставляет свои услуги по специальному гибридному продукту для крупных компаний, который используется в таких ситуациях, как: аварийное восстановление данных, а также для общей информационной безопасности и осуществления ежедневного резервного копирования данных.



И что примечательно в функционале Rubrik, то это то, что он нацелен на компании, которые используют приложения и данные, хранящиеся в смешанных средах. Эти приложения и данные смешивают локальные сервисы, а также сервисы, которые задействованы в самом сетевом облаке (на сегодня это самая распространенная архитектура). Функционал стартапа при этом обеспечивает способ извлечения данных из обеих сред и причём с одинаковой скоростью. Кроме того, Rubrik также перемещает данные из одной среды в другую, сохраняя ее индексацию (что также делает поиск более эффективным).



В настоящий момент этот продукт от стартапа "действительно резонирует" с бизнесом, говорит источник TechCrunch и он переводит компанию в "в режим гиперроста". Отсюда и стремление к финансированию, чтобы воспользоваться удобным моментом. Сами представители Rubrik пока не дали своих подробных комментариев.



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Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/58ff06f2813ad Дайте дорогу еще одной очень сильной команде среди корпоративных стартапов: американский стартап Рубрик (" Rubrik ") - это компания по резервному копированию данных, которая была создана в 2015 году и в данное время она привлекает на своё финансирование от 150 млн до 200 млн долл. США при оценочной стоимости самой компании в 1 млрд долл. США, поскольку она вступает в период высокого спроса на продукты хранения и управления данными.Портал TechCrunch впервые узнал о новом привлечении средств через анонимный отзыв, а затем мы подтвердили подробности у источников, которые близки к этой компании. Из предоставленной информации мы понимаем, что раунд пока не был закрыт полностью и финансирование еще продолжается.И в данное время пока неясно, кто возглавит этот раунд финансирования, но одно имя о котором мы узнали точно, то это IVP - известная венчурная компания, которая и ранее была заметным спонсором крупных технических брендов, таких как тот же Snap и Twitter, а также ряда ключевых корпоративных компаний, как: Slack, Domo и Dropbox.Другие потенциальные инвесторы могут включать действующих инвесторов Rubrik: Greylock, Khosla и Lightspeed, в котором венчурным партнером до Rubrik был соучредитель и генеральный директор г-н Бипал Синха (Bipul Sinha). Из других инвесторов можно выделить: г-на Арвинда Джейна (бывший IT-инженер Google), г-на Сохама Мазумдара (он также бывший IT-инженер, который продал свою компанию Tagtile Фейсбуку, а также бывшую компанию Coogler; и ещё г-н Арвинд Нитракашиап (эксперт по системам хранения и распределения данных из Rocketfuel и Oracle).Сообщается, что на сегодняшний день этот стартап уже реально привлёк на своё финансирование 112 млн долл. США.В мире работает ряд компаний, которые конкурируют между собой в области предоставления корпоративных услуг по резервному копированию данных и это такие компании как: Druva, CommVault and EMC и вот подобно им, стартап Rubrik предоставляет свои услуги по специальному гибридному продукту для крупных компаний, который используется в таких ситуациях, как: аварийное восстановление данных, а также для общей информационной безопасности и осуществления ежедневного резервного копирования данных.И что примечательно в функционале Rubrik, то это то, что он нацелен на компании, которые используют приложения и данные, хранящиеся в смешанных средах. Эти приложения и данные смешивают локальные сервисы, а также сервисы, которые задействованы в самом сетевом облаке (на сегодня это самая распространенная архитектура). Функционал стартапа при этом обеспечивает способ извлечения данных из обеих сред и причём с одинаковой скоростью. Кроме того, Rubrik также перемещает данные из одной среды в другую, сохраняя ее индексацию (что также делает поиск более эффективным).В настоящий момент этот продукт от стартапа "действительно резонирует" с бизнесом, говорит источник TechCrunch и он переводит компанию в "в режим гиперроста". Отсюда и стремление к финансированию, чтобы воспользоваться удобным моментом. Сами представители Rubrik пока не дали своих подробных комментариев.Перевод специально для mmgp.ru источник

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