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Вывезти 1 млн рублей через границу в пачке сигарет

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Вывезти 1 млн рублей через границу в пачке сигарет
Сегодня утром Благовещенский суд вынес приговор китайскому гражданину за нарушение закона. Его арестовали за попытку перевезти через границу России самородное золото, которое оценили на более чем 1 миллион рублей.



Уроженца Китая Му Личунь осудили по факту «контрабанды». В качестве наказания был назначен штраф в размере 70 000 рублей.
Как выяснилось в ходе следствия, гражданин Китая получил от неизвестного лица сверток с золотым самородком, весом примерно 0,5 кг. Чтобы провезти его через границу, Личунь решился спрятать сверток в пачку сигарет. Он освободил коробку от сигарет, положил в неё металл и отправился на таможню. Благодаря действиям внимательных сотрудников, в результате досмотра злоумышленник был пойман.

Решением суда этот самородок станет государственной собственностью.

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