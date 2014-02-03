Lordborg Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2014 Сообщений: 7,724 Благодарностей: 937 УГ: 100 КП: 0.110

verrona.com - Verrona

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!







Я не админ / владелец сайта

Старт был 24.04.2017 в 14-00 по МСК











О проекте:

VERRONA – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.

Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.

Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.

Renaissance рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:

- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании VERRONA - помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.

- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.



Данное направление включает в себя:

- Social Media Marketing

- CPA Marketing

- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)

- Тизерная и таргетированная реклама

- Баннерная реклама

- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций.



Наиболее распространенные сферы:

- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)

- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. Поддержка)

- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)

- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)

Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.

VERRONA - это ключ к Вашему финансовому успеху.



Маркетинг:





Инвестиционные планы:

LONG 1

1-50$ 2.2% в час на 48 часов (итого 106%);

51-500$ 2.25% в час на 48 часов (итого 108%);

от 500$ 2.292% в час на 48 часов (итого 110%);

LONG 2

1-50$ 37.33% в сутки на 3 дня (итого 112%);

51-500$ 38.33% в сутки на 3 дня (итого 115%);

от 500$ 39.33% в сутки на 3 дня (итого 118%);

LONG 3

1-50$ 30% в сутки на 4 дня (итого 120%);

51-500$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%);

от 500$ 31.75% в сутки на 4 дня (итого 127%);



Депозит включён в выплаты в каждом плане

Досрочного снятия вклада не предусмотрено

По каждому плану можно иметь не более 1 депозита



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash

Единый баланс для всех платёжных систем (например вложили через Payeer, а вывести можно на Perfect Money)

Выплаты инстант

Минимальный вклад 1$

Минималка на вывод 0.1$

Комиссии при выводе денег нет



Языки:





Партнёрская программа:



Если реферал сделал вклад по тарифу LONG 1, то вы получите 5% от его вклада, если LONG 2, то 7%, а для LONG 3 - 10%.



Контакты администрации:

Почта:

Группа вк:

Телеграм чат:

Есть форма для обратной связи на самом сайте



Мой вклад / листинг:





Мой вклад в личном кабинете verrona.com:





Новинка! Обзор фаста verrona.com с почасовыми начислениями

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Свои отзывы о verrona.com можете оставлять в комментариях под темой. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.Я не несу ответственности за ваши решения!VERRONA – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.Renaissance рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании VERRONA - помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.Данное направление включает в себя:- Social Media Marketing- CPA Marketing- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)- Тизерная и таргетированная реклама- Баннерная реклама- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций.Наиболее распространенные сферы:- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. Поддержка)- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.VERRONA - это ключ к Вашему финансовому успеху.LONG 11-50$ 2.2% в час на 48 часов (итого 106%);51-500$ 2.25% в час на 48 часов (итого 108%);от 500$ 2.292% в час на 48 часов (итого 110%);LONG 21-50$ 37.33% в сутки на 3 дня (итого 112%);51-500$ 38.33% в сутки на 3 дня (итого 115%);от 500$ 39.33% в сутки на 3 дня (итого 118%);LONG 31-50$ 30% в сутки на 4 дня (итого 120%);51-500$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%);от 500$ 31.75% в сутки на 4 дня (итого 127%);Депозит включён в выплаты в каждом планеДосрочного снятия вклада не предусмотреноПо каждому плану можно иметь не более 1 депозитаПополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCashЕдиный баланс для всех платёжных систем (например вложили через Payeer, а вывести можно на Perfect Money)Выплаты инстантМинимальный вклад 1$Минималка на вывод 0.1$Комиссии при выводе денег нетЕсли реферал сделал вклад по тарифу LONG 1, то вы получите 5% от его вклада, если LONG 2, то 7%, а для LONG 3 - 10%.Почта: support@verrona.com Группа вк: https://vk.com/club145266995 Телеграм чат: https://t.me/joinchat/AAAAAAfNxycIM59N27KKtw Есть форма для обратной связи на самом сайтеСвои отзывы о verrona.com можете оставлять в комментариях под темой.

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