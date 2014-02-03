Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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verrona.com - Verrona

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 11:44
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,724
Благодарностей: 937
УГ: 100
КП: 0.110
verrona.com - Verrona
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 24.04.2017 в 14-00 по МСК





О проекте:
VERRONA – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.
Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.
Renaissance рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:
- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании VERRONA - помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.
- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.

Данное направление включает в себя:
- Social Media Marketing
- CPA Marketing
- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)
- Тизерная и таргетированная реклама
- Баннерная реклама
- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций.

Наиболее распространенные сферы:
- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)
- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. Поддержка)
- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)
- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)
Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.
VERRONA - это ключ к Вашему финансовому успеху.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
LONG 1
1-50$ 2.2% в час на 48 часов (итого 106%);
51-500$ 2.25% в час на 48 часов (итого 108%);
от 500$ 2.292% в час на 48 часов (итого 110%);
LONG 2
1-50$ 37.33% в сутки на 3 дня (итого 112%);
51-500$ 38.33% в сутки на 3 дня (итого 115%);
от 500$ 39.33% в сутки на 3 дня (итого 118%);
LONG 3
1-50$ 30% в сутки на 4 дня (итого 120%);
51-500$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%);
от 500$ 31.75% в сутки на 4 дня (итого 127%);

Депозит включён в выплаты в каждом плане
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
По каждому плану можно иметь не более 1 депозита

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash
Единый баланс для всех платёжных систем (например вложили через Payeer, а вывести можно на Perfect Money)
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Если реферал сделал вклад по тарифу LONG 1, то вы получите 5% от его вклада, если LONG 2, то 7%, а для LONG 3 - 10%.

Контакты администрации:
Почта: support@verrona.com
Группа вк: https://vk.com/club145266995
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/AAAAAAfNxycIM59N27KKtw
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете verrona.com:


Новинка! Обзор фаста verrona.com с почасовыми начислениями


Свои отзывы о verrona.com можете оставлять в комментариях под темой.
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Старый Сегодня, 11:50
#2
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 4,645
Благодарностей: 717
УГ: 8
КП: 0.078
Re: verrona.com - Verrona
Cтырили диз в проекта который не дал заработать
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 11:52
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,724
Благодарностей: 937
УГ: 100
КП: 0.110
Автор темы Re: verrona.com - Verrona
Цитата:
Сообщение от Svunter Посмотреть сообщение
Cтырили диз в проекта который не дал заработать
Здесь всё будет иначе
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.RU | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 11:52
#4
MAFIA.ONE
Премиум
 
Аватар Svunter
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 28.12.2015
Сообщений: 4,645
Благодарностей: 717
УГ: 8
КП: 0.078
Re: verrona.com - Verrona
Цитата:
Сообщение от Lordborg Посмотреть сообщение
Здесь всё будет иначе
Да конечно, как и всегда...
__________________
Mafia.one - Блог крестного отца. Успешные инвестиции в HYIP и FOREX. ПОВЫШЕННЫЙ РЕФБЕК. СТРАХУЕМ ОТ ПОТЕРЬ В ХАЙПАХ
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Svunter на форуме  
Старый Сегодня, 11:57
#5
Профессионал
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Курская область
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.01.2016
Сообщений: 6,137
Благодарностей: 1,885
УГ: 1
КП: 0.091
Re: verrona.com - Verrona
депозит в проект 04.24.17 22:34 Account Transfer -50.00 Sent Payment: 50.00 USD to account U13456017 from . Batch: 173876348. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to Verrona.com
__________________
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Еvgeniwolf на форуме  
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