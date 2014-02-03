verrona.com - Verrona

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Старт был 24.04.2017 в 14-00 по МСК
О проекте:
VERRONA – это платформа №1 по надежному онлайн-инвестированию в наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции.
Компания предлагает физическим и юридическим лицам принимать участие в самых интересных инвестиционных предложениях на мировом рынке, обеспечивающих надежность и рентабельность вложений.
Работая с нашей компанией, Вы получаете гарантированный доход ежедневно.
Renaissance рассматривает для инвестирования наиболее перспективные отрасли интернет-коммерции, такие как:
- Интернет магазины, онлайн сервисы и прочие интернет ресурсы. Осуществляя дополнительное финансирование в такие компании VERRONA - помогает делать квантовый скачок другим компаниям и занять на рынке высокие позиции.
- Интернет реклама. Инвестирование в интернет рекламу является наиболее перспективным и доходным направлением.
Данное направление включает в себя:
- Social Media Marketing
- CPA Marketing
- Контекстная реклама (Яндекс Директ, Google Adwords, Begun)
- Тизерная и таргетированная реклама
- Баннерная реклама
- Стартапы. Инвестирование производится в интернет-стартапы как традиционных отраслей так и инноваций.
Наиболее распространенные сферы:
- МФО стартапы ( отрасль онлайн-микрозаймов)
- IT компании ( разработка уникальных решений и техн. Поддержка)
- Платежные приложения ( Платежные приложения для коммерческого использования фин. Структур и личного пользования)
- Онлайн сервисы ( Включают в себя онлайн-сервисы для работы и развлечения)
Благодаря грамотному инвестированию и профессионализму наших сотрудников – мы гарантирует стабильный ежедневный заработок инвесторам.
VERRONA - это ключ к Вашему финансовому успеху.
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
LONG 1
1-50$ 2.2% в час на 48 часов (итого 106%);
51-500$ 2.25% в час на 48 часов (итого 108%);
от 500$ 2.292% в час на 48 часов (итого 110%);
LONG 2
1-50$ 37.33% в сутки на 3 дня (итого 112%);
51-500$ 38.33% в сутки на 3 дня (итого 115%);
от 500$ 39.33% в сутки на 3 дня (итого 118%);
LONG 3
1-50$ 30% в сутки на 4 дня (итого 120%);
51-500$ 31% в сутки на 4 дня (итого 124%);
от 500$ 31.75% в сутки на 4 дня (итого 127%);
Депозит включён в выплаты в каждом плане
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
По каждому плану можно иметь не более 1 депозита
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Perfect Money, AdvCash
Единый баланс для всех платёжных систем (например вложили через Payeer, а вывести можно на Perfect Money)
Выплаты инстант
Минимальный вклад 1$
Минималка на вывод 0.1$
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Если реферал сделал вклад по тарифу LONG 1, то вы получите 5% от его вклада, если LONG 2, то 7%, а для LONG 3 - 10%.
Контакты администрации:
Почта: support@verrona.com
Группа вк: https://vk.com/club145266995
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/AAAAAAfNxycIM59N27KKtw
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете verrona.com:
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