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Oracle боится выпасть из мира технологий и запускает внутренний стартап

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Oracle боится выпасть из мира технологий и запускает внутренний стартап
Oracle не хочет быть выброшенной за борт, когда дело дойдет до следующей волны технологий. Поэтому компания запускает два новых центра разработки решений, где будут разрабатывать все виды новых технологий. В их список войдут искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, и множество других интересных технологических тенденций, которые сейчас всех интересуют. Об этом впервые рассказал журналист издательства Bloomberg Брайан Уомак. Компания называет свой план «стартап внутри Oracle».



Как говорится в объявлении, центры разработки будут расположены в Рестоне, штат Вирджиния, и Денвере, штат Колорадо. Участники центров получат уникальную и редкую возможность присоединиться к первому этапу создания трансформирующейся организации внутри Oracle North America. Компания объявила о наборе нового персонала, включая директоров для каждого центра.

По всей видимости, новые подразделения будут разрабатывать новые облачные пользовательские приложения, и работать над технологиями нового поколения для клиентов Oracle. Например, инженеры будут создавать приложения для виртуальной реальности для курортной индустрии, приложения с искусственным интеллектом для розничной торговли и т.д.

Компания Oracle известна своей популярной базой данных и корпоративным программным обеспечением, помогающим компаниям делать все, начиная управлением финансов до управления поставщиками для продажи своих товаров. Но тенденции мира технологий меняются, компании реже покупают программное обеспечение и устанавливают его в собственных центрах обработки данных. Они арендуют необходимое у поставщиков облачных вычислений. У Oracle есть собственная облачная платформа, но она появилась на рынке позже других, и теперь компания вынуждена играть в догонялки. И все это сопровождается намеренным уводом клиентов компанией Amazon.

Что происходит в мире в этом же время? Facebook работает над миром пост-смартфонов; следующая важная вещь в мире программного обеспечения — искусственный интеллект; Amazon Alexa, Google Now и Microsoft Cortana уже поражают мир голосовыми командами.

Oracle постоянно изучает, как внести новые технологии в деловой мир. Например, в сентябре прошлого года председатель и технический директор Ларри Эллисон продемонстрировал, как использовать чат-бот Oracle для заказа визитных карточек.

В настоящее время компания пытается усилить позиции и набирает новые таланты.

Перевод специально для mmgp.ru

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