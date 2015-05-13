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Bedly привлек $2.7 млн для платформы, помогающая найти жилье и жить на своих условиях

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Bedly привлек $2.7 млн для платформы, помогающая найти жилье и жить на своих условиях


Стартап Bedly, расположенный в Нью-Йорке и Кембридже (штат Массачусе), привлек $ 2.7 млн посевного финансирования для своей платформы по поиску и аренды жилья.
Инвестиции предоставил венчурный фонд Accomplice в сотрудничестве с компанией Founder Collective, а также несколько уже существующих бизнес-ангелов, средства которых компания направит для раскрутки своей платформы и для увеличения арендаторов в Нью-Йорке и Бостоне.



Основанная в 2015 году под руководством Бена Честера и Мартина Гринберга, Bedly является разработчиком простой и гибкой платформы, которая помогает людям найти жилье и жить на своих собственных условиях.
Преимущества Bedly:
  • Гибкость. Можно не заключать контракт на год. Люди могут жить столько, сколько они захотят.
  • Bedly оплачивает все коммунальные услуги, включая техническое обслуживание дома и высокоскоростной интернет.
  • Пользователи могут найти квартиру, дом или комнату по той стоимости, которая их устраивает.

Компания не владеет ни одной из представленных на платформы недвижимость, а только лишь сотрудничает со строительными компаниями и арендаторами, но обязуется администрировать все что пребывает на платформе.

Также напомню, что стартап уже получал инвестиции от местных инвесторов, средства которых не были раскрыты и были направлены для запуска Bedly.

Специально для MMGP.RU
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Метки
недвижимость, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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