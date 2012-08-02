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Lemonade привлек инвестиции для платформы моментального страхования

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Старый Сегодня, 10:56
#1
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Имя: Станислав
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Lemonade привлек инвестиции для платформы моментального страхования



Стартап Lemonade, расположенный в Нью-Йорке, привлёк инвестиции от компании Allianz для своей страховой платформы. Сумма сделки к сожалению, не была раскрыта.
Компания направит привлечённые средства для расширения своей деятельности по всей территории Соединенных Штатов, а также рассмотрит выход на другие рынки.

Основанная в 2015 году под руководством Дэниела Шрайбера (сейчас соучредитель и генеральный директор), Lemonade является лицензированной страховой компанией, которая предлагает арендаторам и домовладельцам услуги быстрого страхования основываясь на технологии искусственного интеллекта.



Уже на сегодняшний день, Lemonade позволяет получить страховку за 90 секунд, а выплаты по ней в течение 3 минут. Страховой пакет для арендаторов стоит 5$, а для домовладельцев $25, что позволяет компании занять лидирующие позиции на рынке страхования.

Также напомню, что за все время существования стартап привлек порядка $ 60 млн инвестиции, которые успешно потратил на создание и раскрутку своей платформы.


Перевод специально для MMGP.RU
Вспомогательный материал: оф. сайт Lemonade
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 11:04
#2
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Lemonade привлек инвестиции для платформы моментального страхования
Интересно, в странах СНГ такие платформы появятся когда-нибудь?) У нас люди к страхованию жизни относятся скептически, а здесь "быстрая страховка")
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Lonsdayl на форуме  
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Метки
новости, привлечение инвестиций, страхование, финансирование стартапа
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