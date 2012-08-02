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Солнечный бизнес Tesla перестал развиваться

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Солнечный бизнес Tesla перестал развиваться
Когда Tesla купила SolarCity в конце 2016 года, она должна была создать вертикально интегрированную компанию по возобновляемым источникам питания. Люди думали, что Илон Маск объединит две эти компании таким образом, что выиграют обе из них. По крайней мере, он мог создать новое устройство от SolarCity, чтобы клиенты Tesla смогли заряжать свой автомобиль солнечной энергией. В прошлом году публика увидела новую крышу из солнечных батарей, так что ее интерес был сильно подогрет.



Но сегодня мы объективно смотрим на солнечный бизнес Tesla, и он на грани краха.Tesla сокращает SolarCity. Компания уже отказалась от своей солнечной технологии в пользу панелей с белой этикеткой от Panasonic и не показала никакого прогресса в интеграции солнечной энергии в салоны Tesla. А с таким количеством конкурентов на рынке солнечной энергии SolarCity может стать банкротом. Вы должны задаться вопросом, купил ли Маск солнечную компанию, чтобы сохранить для себя миллионы долларов, и не мешает ли этого его безупречной репутации на фондовом рынке?

Tesla сворачивает солнечный бизнес

Несмотря на то, что Илон Маск уверенно говорит о солнечной энергии, не сомневайтесь: Tesla замедляет солнечный бизнес SolarCity. В четвертом квартале 2016 года компания установила 201МВт солнечный установок, а в 2015 — 272 МВт. За полный 2016 год было установлено 803 МВт, по сравнению с 870 МВт годом ранее.

В третьем квартале 2016 года руководство SolarCity ожидало, что компания продолжит расти. Они ориентировались на 300 МВт установок в четвертом квартале. Но как только Tesla взяла компанию под свой контроль, число установок упало, а будущее бизнеса выглядит не намного лучше.

Солнечный бизнес Tesla теряет конкурентоспособность

Недавнее исследование Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии показало, что цены крупных национальных инсталляторов на $ 0,33, примерно на 10% выше, чем у мелких и региональных компаний. Недавно приобретенная солнечная установка Tesla фактически стоит больше, чем продукты конкурентов, при этом у SolarCity нет дифференцированного предложения.

Новые солнечные панели на самом деле не новы

Когда Tesla купила SolarCity, она купила компанию, строившую солнечный завод в Буффало, Нью-Йорк. Предполагалось, что завод будет производить новые высокоэффективные солнечные батареи на основе технологии, приобретенной у Silevo.

Но еще до закрытия сделки Tesla подписала новый договор, в результате которого Panasonic выведет в свет технологию Silevo. Теперь солнечные панели Tesla являются простым ребрендингом панелей Panasonic. И с запуском нового завода Panasonic в Буффало, получившего название «Gigafactory 2», у Tesla вообще нет нового или дифференцированного продукта. Теперь компания просто устанавливает панели Panasonic.

Солнечная крыша может стать новым продуктом, но пока мы об этом очень мало знаем. И пока нет новой информации об этой технологии, инвесторы не должны вкладывать большие средства в акции SolarCity.
Пока еще Tesla не доказала то, что она может продавать солнечную энергию. Мы до сих по не увидели продаж солнечной энергии в магазинах Tesla, и возможно, компания вообще не будет фокусироваться на этом бизнесе. В 2017 и 2018 годах, производитель автомобилей должен сосредоточиться на продажах Model 3, а солнечная энергия будет огромным отвлекающим фактором.

Перевод специально для mmgp.ru
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