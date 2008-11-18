iPhone 7 против Galaxy S8. Провели матч-реванш

В этом году уже проводили подобный эксперимент. Тогда пользователь Ютуб под ником EverythingApplePro провёл тест между флагманами Самсунга и Айфона в котором с большим отрывом победило Яблоко. Некоторые пользователи усомнились в честности результата и было решено провести матч-реванш между детищами этих компаний.
Суть теста заключалась в том, что блогер запускает секундомер и последовательно одни и те же приложения и игры на каждом смартфоне. Потом время фиксируется и устройства уходят на второй круг. Цель теста сравнить как ведут себя смартфоны с приложениями которые мы используем каждый день. Насколько проворно они справляются с поставленными задачами.
В этот раз тоже чуда не произошло и опять победил Айфон. Причём флагман Самсунга ощутимо отставал в играх. И это при том, что в смартфоне Samsung установлено 4 ГБ оперативной памяти против 3 ГБ у iPhone 7 Plus.
iPhone 7 пересёк финишную черту за 1 мин. и 46 секунд, а Galaxy S8 отстал почти на 40 секунд.
По материалам macdigger.ru