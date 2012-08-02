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AliExpress запускает доставку товаров за один день

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Старый Сегодня, 09:27
#1
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AliExpress запускает доставку товаров за один день
AliExpress запускает доставку товаров за один день

Китайский интернет-ритейлер AliExpress, входящий в Alibaba Group, будет доставлять товары в Россию за один день, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Товары будут доставляться со складов на территории России. Этот формат доставки будет доступен в разделе «Молл» для продукции компаний Apple, Samsung, ASUS, Philips от российских поставщиков.

Стандарт доставки next day доступен для 20 крупнейших населенных пунктов, включая Москву и Санкт-Петербург. Еще в 50 городов товары будут доставляться в течение 1-3 дней. География регионов с ускоренной доставкой и ассортимент, на который распространяется новый стандарт обслуживания, будет постоянно расширяться. Это же касается и ассортимента продукции.

С 24 апреля AliExpress начал предоставлять российским покупателям возможность приобретения товаров в кредит. Пока эта функция доступна в разделе «Молл» для товаров российских продавцов, а в течение 2-3 месяцев она распространится на весь ассортимент компании, стоимостью выше 3000 руб., включая смартфоны, ноутбуки и аксессуары. В частности, появится возможность покупки в кредит Apple iPhone 7, Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, а также ноутбуков Asus и аксессуаров Beats.

источник - vedomosti.ru
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Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 09:38
#2
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Re: AliExpress запускает доставку товаров за один день
Ali плотно занялись Россией. И кредит под 0%, как обещают, и доставка за 1 день. Отличные нововведения)
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Старый Сегодня, 09:44
#3
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Имя: Влад
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Re: AliExpress запускает доставку товаров за один день
Так и до монополии на российском рынке недалеко.
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Не верьте всему, что вам говорят.
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