Скрытие формы и вывод значений после отправки формы



1. Есть форма и php код отправки данных в базу



Код: <?PHP if(isset($_POST["wallet"])){ { $wallet = $_POST['wallet']; } $db->Query("UPDATE db_users_a SET wallet ='$wallet' WHERE id = '$user_id'"); echo "<span style='color:green;position: absolute;left: 0px;top: 10px;font-size: 14px;'>Ваш кошелек добавлен</span>"; } else { echo "<span style='color:red;position: absolute;left: 0px;top: 10px;font-size: 14px;'>Ваш кошелек не добавлен</span>"; } ?> </script> <form action="" method="post" > <input type="text" name="wallet" class="inpt" value="<?=$prof_data["wallet"]; ?>" onclick="document.getElementById('myform').submit(); return false;"/> </form> </div>



Подскажите примером или т.п. Что именно хотел бы узнать:1. Есть форма и php код отправки данных в базу2. После ввода кошелька по средством Enter идет сохранение в базу данных + перезагрузка страницы и вывод значений таблицы "wallet" базы в value="" формы. Хотелось бы что бы вывод шел в виде текста, а сама форма уже не была доступна для повторного ввода номера кошелька.Подскажите примером или т.п.

