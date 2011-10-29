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В какие акции инвестируют миллиардеры списка Forbes

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В какие акции инвестируют миллиардеры списка Forbes


Какие акции предпочитаю миллиардеры списка Forbes

Инвестировать или нет в компании которыми управляют самые богатые люди мира или нет дело каждого. Но с уважением к их богатствам можно отнестись и анализировать в каких акциях держат свои капиталы богатейшие люди мира.

По сути больше всего шумихи начинается после публикации списка миллиардеров мира. Причем ненужные вопросы и некое давление прессы начинает осуществляться как раз на участников этого списка. Зачастую богатые люди и владельцы крупных капиталов не вызывают положительных эмоций у жителей развитых стран, да и бедных тоже. Налоговые службы разных стран как и политики часто следят за рейтингами, и после публикаций так же хотят, что бы с ними делились великими доходами.

В Соединенных Штатах, одной из самых популярных отраслей для бизнеса для миллиардеров со списка Форбс является IТ и интернет бизнес.

У Билла Гейтса акции Microsoft выросли на 12 процентов а следовательно увеличил его состояние. Джефф Безос со своим Amazon поднял капитал на 11 %, а владелец социальной сети Фейсбук Цукерберг разбогател на 10% благодаря своему творению. Благодаря даже не большому росту, но с многомиллиардным капиталом, рост так же стал многомиллиардным. Владельцы акция Oracle получили рост 5 % своих акций за 2016 год, Владельцы акций гугл повысили свое состояние на 2 %.

Вне США успешно отметились акции Alibaba, на которых Джек Ма заработал +8% своего капитала.

Уоррен Баффет со второй позицией в списке Форбс показал рост капитала на 23 процента в 2016 году благодаря правильному управлению портфелем.

Сектор фармацевтики , здравоохранения и биотех потерял в капитализации от четырех до двадцати двух процентов. Из прямой торговли миллиардеры потеряли около 5 процентов. Отмечается, что прибыль понизилась из за активного развития Amazon.

Инвесторы в недвижимость так же не заработали, так как рынок замер и не развивается в США. После застоя металлургии и горной промышленности в 2015 году, инвесторы в 2016 нарастили капиталы в 2 и более раза.

Так же выросли и акции энергетики. Инвесторы в целом за прошлый год повысили доходы на акциях до 23 %.

В России выиграли акционеры Лукойла с ростом в 70%. Акционеры Роснефти повысили капитал в 2 раза. Акции по обычной ставке Сургутнефтегаз остались на своем уровне, а привилегированные чуть упали в цене.

Акционеры Северстали заработали на акциях 82%. Акции Евраза выросли более чем в 3 раза. А НЛМК заработал своим инвесторам 119 процентов доходности.

В целом фондовый рынок России вырос на 52 процента


Уникальность: 100.00%
По материалам forbes.ru
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Метки
акции, инвестиции, миллиардеры
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