Выходит монета из серии "Римские императоры", посвященная Адриану

Новая серия монет Итальянского монетного двора - это событие, достойное внимания, особенно, если касается людей, деяний, искусства и архитектуры одной из самых впечатляющих эпох мировой истории - Древнего Рима. Выбор золота в качестве металла для изготовления монет - это приятная новость, к тому же, вес их будет составлять всего 3 грамма, а значит, что они будут относительно доступны для покупателей.
Серия называется "Римские императоры" (Imperatori Romani) и первая монета посвящена человеку, известному как один из пяти хороших императоров - Адриану. Публий Элий Траян Адриан укрепил мощь империи, усилив ее границы (наиболее известна стена Адриана в Британии). Он являлся покровителем искусств и был относительно толерантным императором, сумел избежать психопатических тенденций, которые сделали некоторых других императоров печально известными.
На реверсе монеты присутствует портрет Адриана (на его создание вдохновил портрет римской эпохи, хранящийся в Галерее Уффици во Флоренции) с надписью "REPUBLICA ITALIANA", этот текст есть на всех современных итальянских памятных монетах. На аверсе изображен памятник, который ассоциируется с императором, в данном случае это Храм Венеры на вилле Адриана в Тиволи. Также на этой стороне монеты присутствуют дата выпуска, номинал и надпись "HADRIANUS AUGUSTUS", а также мелкие инициалы "MGU", которые обозначают имя дизайнера - Мария Грация Урбани.
Сама монета получилась симпатичной, но несколько перегружена надписями. Эта серия монет могла бы выиграть от использования технологии компании Coin Invest Trust (CIT) под названием Big Gold Minting. CIT могут производить хорошо детализированные монеты диаметром 13,92 мм всего лишь из 0,5 грамма золота 9999-й пробы. Данная монета выходит незначительно меньше в диаметре, но содержит в 6 раз больше золота (3 грамма). Подобная 3-хграммовая монета по технологии CIT могла бы иметь диаметр 26 мм и ее дизайн только выиграл бы от наличия большего места для творчества. Однако, довольствуемся тем, что имеем - классический стиль. Цена монеты должна быть в районе 175 евро и тираж составит 4000 экземпляров.
Номинал монеты: 10 евро
Металл: золото 900-й пробы
Вес: 3 грамма
Диаметр: 13,85 мм
Качество: пруф
Тираж: 4000 экземпляров.
Уникальность
Специально для mmgp.ru