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Греческий порт Салоники продан за €231,926 млн

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Греческий порт Салоники продан за €231,926 млн
Тендер на концессию порта выиграл консорциум, в состав которого входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS

Консорциум трех компаний выиграл международный тендер на концессию греческого порта Салоники до 2051 года, предложив за 67% акций объекта €231,926 млн. Об этом сообщила пресс-служба Фонда по использованию госимущества HRADF.

Как передает «РИА Новости», в состав консорциума входят Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD и Terminal Link SAS.

Кроме того, фонд уточнил, что общая стоимость договора составляет €1,1 млрд, поскольку он также включает обязательные инвестиции в размере €180 млн в течение последующих семи лет и ожидаемый доход для греческого государства от концессионного соглашения (3,5% от оборота порта Салоники) общей стоимостью более €170 млн. Кроме того, в сумму вошли ожидаемые дивиденды от HRADF на оставшиеся 7,22% акций.

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