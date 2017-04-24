BTCCLOCK - btcclock.io

Рады видеть вас на нашей платформе!
Если вы тут - значит вы амбициозный человек, который открыт к новому. Современный мир ускоряется, и старые методы уже не работают. Вот почему мы разработали инновационную инвестиционную программу, которая отвечает потребностям сегодняшнего дня. Без лишнего пафоса просто скажем, что мы впервые сделали то, что еще никому не удавалось. Теперь ваши BTC растут не просто каждый день, а даже чаще чем раз в час!
С нашей платформой вы будете получать прибыль каждую минуту!
Выглядит фантастически? Достаточно проинвестировать всего $5 чтобы убедиться, что это правда. Даже с таким крошечным депозитом вы сможете увидеть, как это: свою первую прибыль вы получите уже через 60 секунд! У вас наверняка появился вопрос: “А когда же я могу вывести свои деньги?”. Ответ прост: “В любой момент!”. Как только вы решили, что заработали достаточно, просто выведите средства на свой Bitcoin кошелек с крошечной комиссией.
Инвестиционный план
Все гениальное - просто. Наша уникальная инвестиционная программа не таит никаких подводных камней: вы получаете доход 3,84% в день, независимо от размера вашего вклада. Сразу же после инвестирования вы начнете получать доход равными частями каждые 60 секунд. Средства можно вывести в любой момент с комиссией в 5%.
Наша миссия
Мы работаем над формированием общества нового типа, без каких-либо искусственных ограничений! Технология Bitcoin подарила всему миру свободу, оставив в прошлом огромное давление бюрократических аппаратов, от которых так страдали частные инвесторы. Мы больше не шестеренки в механизме по обогащению крупных капиталовладельцев!
Партнерское вознаграждение выплачивается в течение 30 дней с момента внесения инвестиций по 0,5% в день. В случае вывода инвестиций в этот период, партнерские начисления продолжают выплачиваться в соответствии с пересчетом на актуальный размер инвестиции. Например, ваш приглашенный партнер внес инвестицию размером в 10 BTC, 5 BTC из которых он вывел через 15 дней. Тогда первые 15 дней вы будете получать 0,5% в день от суммы в 10 BTC, а оставшиеся 15 дней - с актуального размера депозита, то есть 5 BTC.
ну сёдня попроще - никаких вам гринов, досс-гвардов, лицух и прочей шелупони, которая только тратит админские деньги! вот вам ссл от клоуда на полгода, план от него же за четвертак, непонятный, но уже знакомый скрипт - и хватит с вас а, еще диз из детсада - малец админский рисовал, вот и пригодился!
...эх, в ночь зашел админко...
если бы с утра - уже бы засыпали)))
...посмотрим что и как завтра будет)))
а рефка действительно интересная, как бы растягивающая жизнь проекта,
да и прокачки рефских с таким подходом не будет))) davidd - хоть намекни, были ли от этого админки проекты? - если вкурсе конечно))
таки ночью все бдят!!! Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 14 , гостей: 10)