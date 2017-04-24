Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BTCCLOCK - btcclock.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:14
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,930
Благодарностей: 1,003
УГ: 7
КП: 0.000
подарки
BTCCLOCK - btcclock.io
Я не админ!
Старт проекта 24.04.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Рады видеть вас на нашей платформе!
Если вы тут - значит вы амбициозный человек, который открыт к новому. Современный мир ускоряется, и старые методы уже не работают. Вот почему мы разработали инновационную инвестиционную программу, которая отвечает потребностям сегодняшнего дня. Без лишнего пафоса просто скажем, что мы впервые сделали то, что еще никому не удавалось. Теперь ваши BTC растут не просто каждый день, а даже чаще чем раз в час!
С нашей платформой вы будете получать прибыль каждую минуту!
Выглядит фантастически? Достаточно проинвестировать всего $5 чтобы убедиться, что это правда. Даже с таким крошечным депозитом вы сможете увидеть, как это: свою первую прибыль вы получите уже через 60 секунд! У вас наверняка появился вопрос: “А когда же я могу вывести свои деньги?”. Ответ прост: “В любой момент!”. Как только вы решили, что заработали достаточно, просто выведите средства на свой Bitcoin кошелек с крошечной комиссией.
Инвестиционный план
Все гениальное - просто. Наша уникальная инвестиционная программа не таит никаких подводных камней: вы получаете доход 3,84% в день, независимо от размера вашего вклада. Сразу же после инвестирования вы начнете получать доход равными частями каждые 60 секунд. Средства можно вывести в любой момент с комиссией в 5%.
Наша миссия
Мы работаем над формированием общества нового типа, без каких-либо искусственных ограничений! Технология Bitcoin подарила всему миру свободу, оставив в прошлом огромное давление бюрократических аппаратов, от которых так страдали частные инвесторы. Мы больше не шестеренки в механизме по обогащению крупных капиталовладельцев!

Тарифные планы:

Ежедневный доход 3,84 %
Получай прибыль каждую минуту!



Мин.депозит:0.005BTC
Мин.вывод:0.0005BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:15%
Тип выплат:инстант
Основной депозит можно вывести через 24 часа,комиссия 5%

Официальная компания
Посмотреть сертификат

SSL: COMODO ECC Domain Validation Secure Server CA 2
Registrar:OVH
Hosting: Cloudflare, Inc.
Name Servers:
cleo.ns.cloudflare.com
leia.ns.cloudflare.com


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 80%
Моя реферальная ссылка: https://btcclock.io?ref=176413
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.5BTC(670$)
Hash d61242357f7d46e6604ee06e447adbaf91b3f653f97b78352b fddda51fbc814a
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 00:19.
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 00:18
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
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Благодарностей: 10,919
УГ: 15
КП: 0.031
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
угадываю с закрытыми глазами - биткоин-копилка! угадал?

добавлено через 1 минуту
а приз в студию будет угадавшему?
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
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moskva (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:25
#3
Специалист
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
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Сообщений: 2,199
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КП: 0.117
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
Цитата:
Сообщение от davidd Посмотреть сообщение
Pеферальная программа:15%
От вклада 15% или от дней вклада по 0,5% в день?

Цитата:
Партнерское вознаграждение выплачивается в течение 30 дней с момента внесения инвестиций по 0,5% в день. В случае вывода инвестиций в этот период, партнерские начисления продолжают выплачиваться в соответствии с пересчетом на актуальный размер инвестиции. Например, ваш приглашенный партнер внес инвестицию размером в 10 BTC, 5 BTC из которых он вывел через 15 дней. Тогда первые 15 дней вы будете получать 0,5% в день от суммы в 10 BTC, а оставшиеся 15 дней - с актуального размера депозита, то есть 5 BTC.
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tukakdm на форуме  
Старый Сегодня, 00:25
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,894
Благодарностей: 10,919
УГ: 15
КП: 0.031
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
ну сёдня попроще - никаких вам гринов, досс-гвардов, лицух и прочей шелупони, которая только тратит админские деньги! вот вам ссл от клоуда на полгода, план от него же за четвертак, непонятный, но уже знакомый скрипт - и хватит с вас а, еще диз из детсада - малец админский рисовал, вот и пригодился!
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Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 00:40
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 12,464
Благодарностей: 6,487
УГ: 12
КП: 0.191
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награды Волшебный горшочек 
Re: BTCCLOCK - btcclock.io
Тут по тс можно понять что пришло
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moskva вне форума  
Старый Сегодня, 01:07
#6
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 2,639
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УГ: 3
КП: 0.061
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
Цитата:
Сообщение от tukakdm Посмотреть сообщение
0,5% в день
0,5% от его депозита каждый день пока он не выведет свой депозит. в целом получается 15% в месяц

интересная рефка, да и бонус каждую минуту для активных участников проекта...

это явно нестандартная криптокопилка ...
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 01:16
#7
Любитель
 
Имя: Dmitriy
Пол: Мужской
Регистрация: 04.01.2014
Сообщений: 240
Благодарностей: 67
УГ: 4
КП: 0.000
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
...эх, в ночь зашел админко...
если бы с утра - уже бы засыпали)))
...посмотрим что и как завтра будет)))
а рефка действительно интересная, как бы растягивающая жизнь проекта,
да и прокачки рефских с таким подходом не будет)))
davidd - хоть намекни, были ли от этого админки проекты? - если вкурсе конечно))

таки ночью все бдят!!! Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 14 , гостей: 10)
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DmDock на форуме  
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davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:22
#8
Специалист
 
Имя: Дима
Пол: Мужской
Адрес: Matrix
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.07.2016
Сообщений: 2,199
Благодарностей: 255
УГ: 1
КП: 0.117
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Re: BTCCLOCK - btcclock.io
Да, интересно
Деп под ТС, посмотрим изнутри

Complete BTC 0.04010000
2017-04-24 20:35:44
Address: 154sHwHYtAfx6DFJLm3h9mCBaCF95XiZxF
Txid: b1cd53b5fd2013b2107e2f2d5c56cd8c03855d2860d3dd8843 bb4e1a8abda9c9
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Мой скромный портфель +25%+30%/мес
tukakdm на форуме  
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davidd (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:23
#9
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,930
Благодарностей: 1,003
УГ: 7
КП: 0.000
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Автор темы Re: BTCCLOCK - btcclock.io
Цитата:
Сообщение от ssergiuss Посмотреть сообщение
да и бонус каждую минуту для активных участников проекта
Это не бонус а начисления каждую минуту!Смотрю по акку капает каждую в минуту!
davidd на форуме  
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