IceKredit привлек $16 млн для своей платформы по кредитному анализу

Стартап IceKredit Inc, расположенный в Шанхае (Китай), привлек $ 16 млн финансирования в раунде A для своей платформы по кредитному анализу.
Инвестиции предоставили крупнейший китайский фонд China Creation Ventures в сотрудничестве с Lingfeng Capital. Компания нацелена использовать привлеченные средства для расширения персонала, увеличить функционал своей платформы, а также выйти на европейский рынок для сотрудничества с кредиторами.
Основанная в 2015 году под руководством Гу Лиюнь (сейчас генеральный директор), IceKredit является FinTech компанией, которая в своей работе применяет алгоритмы машинного обучения и искусственного интеллекта, чтобы максимально точно дать кредитную оценку для частных лиц, а также для малого и среднего бизнеса.
На сегодняшний день, компания сотрудничает с такими финтех-гигантами, как Unionpay, Shenma Finance, NetEase Small Loan, а также Temasek Holdings.
Также напомню, что за все время существования компания привлекла порядка $19 млн инвестиций для создания платформы.
Специально для MMGP.RU