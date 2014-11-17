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Nutriati привлек $8 миллионов для использования нута в качестве источника белка

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#1
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Nutriati привлек $8 миллионов для использования нута в качестве источника белка

Nutriati Inc., расположенная в Ричмонде (Вирджиния, США) технологическая продовольственная компания, получила 8 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавили Tate & Lyle Ventures и Powerplant Ventures при участии NRV и Blueberry Ventures. В рамках финансирования Т.К. Пиллан, один из учредителей сети вегетарианских ресторанов Veggie Grill, войдет в совет директоров Nutriati, к нему присоединится управляющий партнер Tate & Lyle Ventures Дэвид Аткинсон.

Компания намерена использовать полученные средства для продолжения научно-исследовательских работ и коммерциализации своих продуктов.


Основанная в 2013 году Ричардом Келли (сейчас генеральный директор) и Майклом Спинелли (сейчас технический директор), Nutriati занимается разработкой продуктов питания с повышенной питательностью, рассчитанных на широкий круг потребительских вкусов. Компания разработала процесс превращения нута, производимого в Канаде, в белковый порошок, который может служить в качестве заменителя таких ингредиентов, как яйца, пшеница, соя и молоко в пищевых продуктах наподобие батончиков, коктейлей и пирожных. Сам порошок не имеет запаха и нейтрален на вкус.

Такие быстрорастущие бренды как Banza (паста из нута), Neat (заменители яиц, аналоги мяса) и Rule Breake (пирожные из нута) уже заявили о себе на рынке продуктов питания. Кроме них, такие бренды, как The Good Bean, Biena Foods и Hippeas используют нут в изготовлении снеков. Однако, нутовый белок пока что относительно малоизвестен среди производителей продуктов питания и не производится в коммерческих объемах крупными игроками на рынке растительных белков несмотря на то, что нут широко распространен и относительно недорог по сравнению с другими потенциально новыми источниками растительного белка.

Компания базируется в Исследовательском парке биотехнологии штата Вирджиния в центре Ричмонда.

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inik1080 вне форума  
Старый Сегодня, 00:13
#2
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Re: Nutriati привлек $8 миллионов для использования нута в качестве источника белка
Это разработка и добавки для протеиковых батончиков?
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Alekseev-y на форуме  
Старый Сегодня, 00:48
#3
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КП: 0.105
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Автор темы Re: Nutriati привлек $8 миллионов для использования нута в качестве источника белка
Цитата:
Сообщение от Alekseev-y Посмотреть сообщение
Это разработка и добавки для протеиковых батончиков?
и для них тоже. добавлять могут в различные виды продуктов.
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