inik1080



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 5,343 Благодарностей: 663 УГ: 4 КП: 0.105 подарки

Nutriati привлек $8 миллионов для использования нута в качестве источника белка

Nutriati Inc., расположенная в Ричмонде (Вирджиния, США) технологическая продовольственная компания, получила 8 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавили Tate & Lyle Ventures и Powerplant Ventures при участии NRV и Blueberry Ventures. В рамках финансирования Т.К. Пиллан, один из учредителей сети вегетарианских ресторанов Veggie Grill, войдет в совет директоров Nutriati, к нему присоединится управляющий партнер Tate & Lyle Ventures Дэвид Аткинсон.



Компания намерена использовать полученные средства для продолжения научно-исследовательских работ и коммерциализации своих продуктов.





Основанная в 2013 году Ричардом Келли (сейчас генеральный директор) и Майклом Спинелли (сейчас технический директор), Nutriati занимается разработкой продуктов питания с повышенной питательностью, рассчитанных на широкий круг потребительских вкусов. Компания разработала процесс превращения нута, производимого в Канаде, в белковый порошок, который может служить в качестве заменителя таких ингредиентов, как яйца, пшеница, соя и молоко в пищевых продуктах наподобие батончиков, коктейлей и пирожных. Сам порошок не имеет запаха и нейтрален на вкус.



Такие быстрорастущие бренды как Banza (паста из нута), Neat (заменители яиц, аналоги мяса) и Rule Breake (пирожные из нута) уже заявили о себе на рынке продуктов питания. Кроме них, такие бренды, как The Good Bean, Biena Foods и Hippeas используют нут в изготовлении снеков. Однако, нутовый белок пока что относительно малоизвестен среди производителей продуктов питания и не производится в коммерческих объемах крупными игроками на рынке растительных белков несмотря на то, что нут широко распространен и относительно недорог по сравнению с другими потенциально новыми источниками растительного белка.



Компания базируется в Исследовательском парке биотехнологии штата Вирджиния в центре Ричмонда.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Nutriati Inc., расположенная в Ричмонде (Вирджиния, США) технологическая продовольственная компания, получила 8 миллионов долларов финансирования. Раунд возглавили Tate & Lyle Ventures и Powerplant Ventures при участии NRV и Blueberry Ventures. В рамках финансирования Т.К. Пиллан, один из учредителей сети вегетарианских ресторанов Veggie Grill, войдет в совет директоров Nutriati, к нему присоединится управляющий партнер Tate & Lyle Ventures Дэвид Аткинсон.Компания намерена использовать полученные средства для продолжения научно-исследовательских работ и коммерциализации своих продуктов.Основанная в 2013 году Ричардом Келли (сейчас генеральный директор) и Майклом Спинелли (сейчас технический директор), Nutriati занимается разработкой продуктов питания с повышенной питательностью, рассчитанных на широкий круг потребительских вкусов. Компания разработала процесс превращения нута, производимого в Канаде, в белковый порошок, который может служить в качестве заменителя таких ингредиентов, как яйца, пшеница, соя и молоко в пищевых продуктах наподобие батончиков, коктейлей и пирожных. Сам порошок не имеет запаха и нейтрален на вкус.Такие быстрорастущие бренды как Banza (паста из нута), Neat (заменители яиц, аналоги мяса) и Rule Breake (пирожные из нута) уже заявили о себе на рынке продуктов питания. Кроме них, такие бренды, как The Good Bean, Biena Foods и Hippeas используют нут в изготовлении снеков. Однако, нутовый белок пока что относительно малоизвестен среди производителей продуктов питания и не производится в коммерческих объемах крупными игроками на рынке растительных белков несмотря на то, что нут широко распространен и относительно недорог по сравнению с другими потенциально новыми источниками растительного белка.Компания базируется в Исследовательском парке биотехнологии штата Вирджиния в центре Ричмонда.Специально для mmgp.ru

Мгновенная покупка Bitcoin! На правах рекламы

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________