IceKredit привлекла $ 16 млн в серии А для финансирования МСП

Компания IceKredit Inc., расположенная в Шанхае (Китай), привлекла $ 16 миллионов, в рамках финансирования серии А. IceKredit является поставщиком платформы для оценки кредитных рисков. Раунд финансирования прошел под руководством China Creation Ventures с участием Lingfeng Capital.
Компания намеренная использовать привлеченный капитал для расширения команды и ее базы пользователей. Основанная в 2015 году доктором Гу Линюном, генеральным директором, IceKredit является финтех компанией, применяющей алгоритмы машинного обучения и технологии для работы с большим объемом информации для того, чтобы выдавать кредитные оценки отдельным лицам, а также малому и среднему предпринимательству в Китае.
Зарегистрированная в шанхайской зоне свободной торговли, компания расположена в финансовом районе Lujiazui, с филиалами в Нанкине, Чанчжоу, Чэнду и Лос-Анджелесе, США. С момента своего создания IceKredit привлек более 160 млн юаней финансирования от таких венчурных фондов, как FreeS Capital, Yunqi Partners и Wei Lie Capital.
Как это работает?
Сочетая многомерные источники данных, точные модели кредитования и сильную стратегическую систему бизнес-аналитики, IceKredit создает специальные кредитные отчеты для предприятий или физических лиц, специализирующихся на мелком кредитовании. Платформа помогает клиентам снизить процентные ставки и одновременно улучшить скорость утверждения кредита, а также добавлять информацию о клиентах в материальную ценность бизнеса. Платформа предоставляет услуги:
- Индивидуальным предпринимателям
- Малому и среднему бизнесу
Платформа IceKredit предоставляет услуги индивидуального управления рисками и другие сопутствующие функции для четырех основных типов клиентов:
- Банков
- P2P
- Микрокредитных компаний
- Компаний потребительского кредитования
IceKredit не только настраивает модели для разных типов клиентов, но также разбивает эти модели на индивидуальные составляющие, основанные на конкретных бизнес-процедурах и сценариях применения. Таким образом, каждый клиент получает лучшее универсальное решение по управлению рисками.
Перевод специально для mmgp.ru
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