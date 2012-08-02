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IceKredit привлекла $ 16 млн в серии А для финансирования МСП

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IceKredit привлекла $ 16 млн в серии А для финансирования МСП
Компания IceKredit Inc., расположенная в Шанхае (Китай), привлекла $ 16 миллионов, в рамках финансирования серии А. IceKredit является поставщиком платформы для оценки кредитных рисков. Раунд финансирования прошел под руководством China Creation Ventures с участием Lingfeng Capital.

Компания намеренная использовать привлеченный капитал для расширения команды и ее базы пользователей. Основанная в 2015 году доктором Гу Линюном, генеральным директором, IceKredit является финтех компанией, применяющей алгоритмы машинного обучения и технологии для работы с большим объемом информации для того, чтобы выдавать кредитные оценки отдельным лицам, а также малому и среднему предпринимательству в Китае.



Зарегистрированная в шанхайской зоне свободной торговли, компания расположена в финансовом районе Lujiazui, с филиалами в Нанкине, Чанчжоу, Чэнду и Лос-Анджелесе, США. С момента своего создания IceKredit привлек более 160 млн юаней финансирования от таких венчурных фондов, как FreeS Capital, Yunqi Partners и Wei Lie Capital.

Как это работает?

Сочетая многомерные источники данных, точные модели кредитования и сильную стратегическую систему бизнес-аналитики, IceKredit создает специальные кредитные отчеты для предприятий или физических лиц, специализирующихся на мелком кредитовании. Платформа помогает клиентам снизить процентные ставки и одновременно улучшить скорость утверждения кредита, а также добавлять информацию о клиентах в материальную ценность бизнеса. Платформа предоставляет услуги:
  • Индивидуальным предпринимателям
  • Малому и среднему бизнесу
Платформа IceKredit предоставляет услуги индивидуального управления рисками и другие сопутствующие функции для четырех основных типов клиентов:
  1. Банков
  2. P2P
  3. Микрокредитных компаний
  4. Компаний потребительского кредитования
IceKredit не только настраивает модели для разных типов клиентов, но также разбивает эти модели на индивидуальные составляющие, основанные на конкретных бизнес-процедурах и сценариях применения. Таким образом, каждый клиент получает лучшее универсальное решение по управлению рисками.

Перевод специально для mmgp.ru

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