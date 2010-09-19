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Призеры конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge получили 2 млн гривен

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Призеры конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge получили 2 млн гривен


22 апреля в городе Днепр проводилась финальная часть знаменитого соревнования между инженерными стартапами Vernadsky Challenge. В текущем году для участия в данном конкурсе зарегистрировались 230 стартапов, занимающиеся такими направлениями, как космические разработки, альтернативные виды энергии, новациями в агропромышленном комплексе, медицинской сфере, транспорте и так далее. К участию допускались проекты, находящиеся как на этапе идеи, так и в виде готового продукта. Но в финальную часть попали лишь 10 стартапов, разделивших между собой денежный приз в размере 2 миллионов гривен.

Победителю данного конкурса вручили награду в сумме 800 тыс. гривен. Им стала команда, создавшая интерактивные детские кубики с названием Cubomania. Данный проект презентовали николаевские разработчики. Его учредители заявляют, что их обучающие и развлекательные кубики позволяют быстро развиваться малышам, а также обучать их различным социальным отношениям по методу «тамагочи»: малыш проводит время, активно играя с персонажем, который может быть грустным или веселым, полным сил или уставшим. Причем этот персонаж способен изменять свое поведение в зависимости от настоящих условий вокруг него: когда кубик полить водой, он раскрывает зонтик, а когда положить его на солнышке – станет изнемогать от зноя. Для данных целей в кубиках установлены небольшие сенсоры и дисплеи, кроме того, они подсоединены к Интернету посредством встроенных в них Wi-Fi-модулей.



Команда Cardiomo family завоевала 2-е место и денежный приз в размере 600 тысяч гривен. Они разработали «умный» девайс в форме клипсы для контроля за состоянием здоровья людей преклонного возраста, с мгновенным оповещением родных. 3-е место занял украино-американский стартап CloviFi, позволяющий через Wi-Fi слышать звучание телевизора, не создавая при этом никаких неудобств для остальных людей. Данному проекту вручили награду в размере 400 тыс. гривен.



Помимо этого, приз в категории «зрительских симпатий» и денежные средства в сумме 200 тыс. гривен вручили стартапу Raccoon.world, разработавшему специальную перчатку и клипсу, чтобы управлять своими движениями в виртуальной реальности.



Кроме денежных грантов, призерам предоставят возможность бесплатно консультироваться у опытных экспертов, и будет открыт доступ к научно-исследовательскому комплексу венчурной компании Noosphere Ventures.

В текущем году в первый раз на Vernadsky Challenge помимо главной премии была и специальная награда. Финтех-проект Maxpay (поставщик платежных инструментов и сервисов для интернет-бизнеса) предложил одному из призеров подсоединить свои процессинговые услуги на эксклюзивных условиях. Данную награду вручили стартапу eCozy.

Стоит отметить, что это уже 3-й конкурс Vernadsky Challenge, проходивший в Украине. Данное соревнование начали проводить с 2015 года, а его организаторами выступают Максим Поляков – учредитель венчурного фонда Noosphere Ventures и руководитель украинского отделения «Google» Дмитрий Шоломко. Участвовать в этом конкурсе могут стартапы, занимающиеся научно-техническими проектами, прогрессивными технологиями и услугами. При этом подавать заявку на участие в данном мероприятии могут не только украинцы: регистрироваться в нем могут все желающие, в независимости от своего гражданства.

По материалам ain.ua

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Старый Сегодня, 00:17
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Имя: Александр
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Инвестирую в: Другое
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Re: Призеры конкурса инженерных стартапов Vernadsky Challenge получили 2 млн гривен
Интересный стартап занял первое место. Радует, что рынок товаров для детей не стоит на месте и развивается
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