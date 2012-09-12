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Биткоин опережает по доходности традиционные валюты и акции крупных компаний

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Биткоин опережает по доходности традиционные валюты и акции крупных компаний
Несмотря на целый ряд потрясений, с начала 2017 года биткоин вырос в цене почти на 30% и по своей доходности опережает фиатные валюты и большинство наиболее популярных акций традиционного финансового рынка. Об этом пишет Bitcoinist.

1 января цена биткоина достигла отметки в $1000 и еще некоторое время продолжала стремительный рост, однако целый ряд последовавших затем событий угрожал привести к обвалу криптовалюты. Речь идет в первую очередь о проблемах, возникших у крупнейших китайских бирж с властями, отказе в запуске ETF братьев Уинклвоссов, а также потенциальном хардфорке Bitcoin Unlimited.

Но, несмотря на все эти события, первая криптовалюта сегодня торгуется на близких к историческому максимуму уровнях. Более того, биткоин по своей доходности обходит все фиатные валюты, а также акции таких компаний, как Apple, Facebook, Amazon и Google.

Если говорить о традиционных финансах, то пока биткоин обходят только акции Moneygram (50%) и Tesla (41%). Тем временем три наиболее доходные фиатные валюты с начала года – это мексиканский песо (11%), российский рубль (10%) и японская иена (6%). Золото с начала года показывает 11% доходности.

При этом примечательно, что в 2017 году биткоин – далеко не лидер среди криптовалют с точки зрения доходности. Так, по данным blocklink.info, еще более выгодными вложениями оказались Dash, Ethereum и Monero.



Потенциал для роста

По мнению изданию, в настоящий момент главным фактором, который определяет сильные позиции биткоина и дает основания рассчитывать на его дальнейший рост, является увеличивающаяся вероятность активации Segregated Witness (SegWit) – решения, призванного решить ряд вопросов масштабирования сети.

Прогресс на пути активации SegWit в других криптовалютах, включая Litecoin, Syscoin и DigiByte, уже привел к значительному росту их цены. И как считают многие комментаторы на профильных форумах и в соцсетях, биткоин, скорее всего, также существенно вырастет в цене в случае активации SegWit.

Вероятность такого сценария становится более высокой и по мере того, ка падает поддержка и альтернативного протокола Bitcoin Unlimited. Ранее сегодня также можно было наблюдать резкое снижение числа работающих нод BU. Впоследствии их количество, впрочем, пошло немного вверх (553 на момент написания материала составляет против 223 утром в понедельник).

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