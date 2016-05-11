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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.

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"Аналитика по уровням Мюррея. Практический трейдинг". На рынке ничего не меняется" - авторский блог пользователя Leonidas2013
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Старый Сегодня, 23:42
#1
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 73
Благодарностей: 31
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 17
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Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
Добрый вечер всем! Валютная пара USD/CAD также является неплохой для прогнозирования, несмотря на присутствующие здесь шумы, а где же их нет. Для нее характерны непродолжительные тренды, а значит она охотно любит отскакивать от уровней Мюррея, особенно от четных. Заношу ее также в список анализируемых инструментов.
Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 23:45
#2
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 73
Благодарностей: 31
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 17
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
График H1. Состоялось повторное за последнее время пересечение STH1 с STH4. При обычных условиях обычно следует ожидать скорого третьего пересечения и, как следствие, снижения. Но учитывая тот факт, что пара уверенно отскочила от крайне важного уровня 4/8 (1.3428), дальнейший рост выглядит более вероятным. Целью служит ближайший четный уровень - 6/8 (1.3550).
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Leonidas2013 на форуме  
Старый Сегодня, 23:50
#3
Интересующийся
 
Аватар Leonidas2013
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 11.03.2017
Сообщений: 73
Благодарностей: 31
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 17
КП: 0.000
Автор темы Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
Н4 имеет сходную с Н1 картинку, так как здесь, как бывает довольно часто, совпадают уровни с Н1. Ситуация здесь еще более бычья, чем на Н1, учитывая то, что произошло пересечение STD1 с STH4 и аналогичный отскок только уже от более сильной отметки на слиянии уровня 4/8 (1.3428) с STD1. Безусловно предложить в данном случае что-нибудь, кроме роста, нельзя, поэтому жду непременно пару на уровне 6/8 (1.3550).
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