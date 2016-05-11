Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
Добрый вечер всем! Валютная пара USD/CAD также является неплохой для прогнозирования, несмотря на присутствующие здесь шумы, а где же их нет. Для нее характерны непродолжительные тренды, а значит она охотно любит отскакивать от уровней Мюррея, особенно от четных. Заношу ее также в список анализируемых инструментов.
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
График H1. Состоялось повторное за последнее время пересечение STH1 с STH4. При обычных условиях обычно следует ожидать скорого третьего пересечения и, как следствие, снижения. Но учитывая тот факт, что пара уверенно отскочила от крайне важного уровня 4/8 (1.3428), дальнейший рост выглядит более вероятным. Целью служит ближайший четный уровень - 6/8 (1.3550).
Re: Аналитика по уровням Мюррея. Пара USD/CAD. Графики H1, H4.
Н4 имеет сходную с Н1 картинку, так как здесь, как бывает довольно часто, совпадают уровни с Н1. Ситуация здесь еще более бычья, чем на Н1, учитывая то, что произошло пересечение STD1 с STH4 и аналогичный отскок только уже от более сильной отметки на слиянии уровня 4/8 (1.3428) с STD1. Безусловно предложить в данном случае что-нибудь, кроме роста, нельзя, поэтому жду непременно пару на уровне 6/8 (1.3550).