Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Asteroid - asteroid.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
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Старый Сегодня, 23:40
#1
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 3,951
Благодарностей: 3,422
УГ: 12
КП: 0.492
подарки
Asteroid - asteroid.ltd
Я не админ и админа не знаю!

Новый проект: Asteroid

Легенда

Цитата:
Asteroid Limited – это международная IT компания, которая занимается разработкой мобильных приложений для стартапов и бизнеса, продвижением их в таких интернет-магазинах как Google Play и App Store. Помогаем клиентам построить результативный бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга.

В компании Asteroid собрались лучшие специалисты европейского рынка высоких информационных технологий, чьи разработки используются для обеспечения функционирования информационных систем ведущих коммерческих и государственных структур Евросоюза.

Успех нашей команды в том, что она состоит из единомышленников, объединенных одной целью – создавать инновационные продукты. Компания начала свою деятельность в 2004-м году, когда мир информационных технологий начал стремительно расти и необходимость в IT технологиях стала неотъемлемой часть нашей жизни. И в связи с этим, в 2017 году, наша компания выходит на новый уровень деятельности.

Так как за последнее годы, интернет стал для нас не только источником информации, а и бизнесом и торговым центром, и всем чем можно только подумать, руководство компании Asteroid Limited так же решила воспользоваться этой паутиной и открыть дверь для всех желающих стать частью компании.

С 2017 года компания Asteroid Limited начинает принимать онлайн инвестиции для всех, кому не безразличен мир IT технологий. Это связано не посредственно с тем, что рынок мобильных приложений очень сильно вырос за последнее время и мы видим огромную перспективу и прибыль в этой сфере. Именно по этому было принято решение о выходе на онлайн режим, так как все что нам нужно это наращивание объема инвестиций для увеличения масштабов наших возможностей на рынке мобильных приложений.
Старт 24.04.2017

Планы

Цитата:
Xamarin – является первым и самым легким инвестиционным планом, предназначенным для того что бы начинающий инвестор имел возможность познакомится с работой системы без больших затрат.
• Дни: 5
• Минимальная сумма инвестиций: 10$
• Максимальная сумма инвестиций: 20000$
• Общий доход: 107.5%
• Ежедневный доход: 1.5%
• Начальный депозит возвращается по окончании работы плана.

Titanium – второй инвестиционный план, предназначенный для уверенных в себе и в нас людей, имеет большую доходность и соответственно больший срок работы.
• Дни: 10
• Минимальная сумма инвестиций: 10$
• Максимальная сумма инвестиций: 20000$
• Общий доход: 125%
• Ежедневный доход: 2.5% от общей суммы
• Начальный депозит возвращается по окончании работы плана.

Tizen Pro – третий и последний инвестиционный план, предназначенный для людей, которые хотят получить максимум от своих инвестиций и не боятся больших вложений.
• Дни: 20
• Минимальная сумма инвестиций: 50$
• Максимальная сумма инвестиций: 20000$
• Общий доход: 100%(депозит) + 50% (профит)
• Ежедневный доход: 7.5% от общей суммы
• Начальный депозит включен в ежедневные выплаты

-Принимают: Perfectmoney (верифиц.), Bitcoin, Payeer, Advcash (верифиц.), Yandex Money
-ДДОС Защита - Cloudflare
-SSL - COMODO CA Limited
-Выделенный сервер
-Домен - 1 Год
-Реф программа - 5%-2%
-Скрипт - Самописный
-Выплаты - Ручные

Whois

Цитата:
Domain:asteroid.ltd
Registrar:NameCheap, Inc.
Registration Date:2017-03-31
Expiration Date:2018-03-31
Updated Date:2017-04-06
Status:clientTransferProhibited
Name Servers:ken.ns.cloudflare.com
iris.ns.cloudflare.com

Мой депозит!

Цитата:
04.24.17 20:13; Sent Payment: -50.00 USD to account U13055236 from U*. Batch: 173865208. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 181, ROLEX.
Хорошего Настроения Всем!
__________________


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Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 23:42.
$ROLEX$ на форуме  
Старый Сегодня, 23:49
#2
Профессионал
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 25
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 7,232
Благодарностей: 3,540
УГ: 45
КП: 0.322
Re: Asteroid - asteroid.ltd
Ого! Ролекс опять гиганта притащил, прошлый Аурум как раз сегодня только скаманул.
А если серьезно то весьма креативно админ подошел к созданию проекта, приколько смотрится, мне понравилось. Астероид-бот - это действительно что-то новенькое. Присмотрюсь пока за раскруткой, понаблюдаю кто тут в темке отметится, спешить особо некуда, а там может и депну через пару деньков. Если не скаманет.
__________________
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Conqueror-V на форуме  
Сказали спасибо:
$ROLEX$ (Сегодня)
Старый Сегодня, 23:50
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.05.2011
Сообщений: 10,190
Благодарностей: 7,317
УГ: 2
КП: 0.133
подарки
награды Нострадамус 
Re: Asteroid - asteroid.ltd
налепил админ непонятно че, процент между первым и вторым планом в два раза, и минималка на обоих по червонцу
если это приглашение на третий план, то там ваще детский вход от 50. Такое впечатление что возврат депов только по первому плану будет. Стремно както все и печально
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Ttarrass на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
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