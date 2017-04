Asteroid - asteroid.ltd Я не админ и админа не знаю!



Новый проект: Asteroid



Легенда

Цитата: Asteroid Limited – это международная IT компания, которая занимается разработкой мобильных приложений для стартапов и бизнеса, продвижением их в таких интернет-магазинах как Google Play и App Store. Помогаем клиентам построить результативный бизнес с помощью инструментов интернет-маркетинга.



В компании Asteroid собрались лучшие специалисты европейского рынка высоких информационных технологий, чьи разработки используются для обеспечения функционирования информационных систем ведущих коммерческих и государственных структур Евросоюза.



Успех нашей команды в том, что она состоит из единомышленников, объединенных одной целью – создавать инновационные продукты. Компания начала свою деятельность в 2004-м году, когда мир информационных технологий начал стремительно расти и необходимость в IT технологиях стала неотъемлемой часть нашей жизни. И в связи с этим, в 2017 году, наша компания выходит на новый уровень деятельности.



Так как за последнее годы, интернет стал для нас не только источником информации, а и бизнесом и торговым центром, и всем чем можно только подумать, руководство компании Asteroid Limited так же решила воспользоваться этой паутиной и открыть дверь для всех желающих стать частью компании.



С 2017 года компания Asteroid Limited начинает принимать онлайн инвестиции для всех, кому не безразличен мир IT технологий. Это связано не посредственно с тем, что рынок мобильных приложений очень сильно вырос за последнее время и мы видим огромную перспективу и прибыль в этой сфере. Именно по этому было принято решение о выходе на онлайн режим, так как все что нам нужно это наращивание объема инвестиций для увеличения масштабов наших возможностей на рынке мобильных приложений. Старт 24.04.2017



Планы

Цитата: Xamarin – является первым и самым легким инвестиционным планом, предназначенным для того что бы начинающий инвестор имел возможность познакомится с работой системы без больших затрат.

• Дни: 5

• Минимальная сумма инвестиций: 10$

• Максимальная сумма инвестиций: 20000$

• Общий доход: 107.5%

• Ежедневный доход: 1.5%

• Начальный депозит возвращается по окончании работы плана.



Titanium – второй инвестиционный план, предназначенный для уверенных в себе и в нас людей, имеет большую доходность и соответственно больший срок работы.

• Дни: 10

• Минимальная сумма инвестиций: 10$

• Максимальная сумма инвестиций: 20000$

• Общий доход: 125%

• Ежедневный доход: 2.5% от общей суммы

• Начальный депозит возвращается по окончании работы плана.



Tizen Pro – третий и последний инвестиционный план, предназначенный для людей, которые хотят получить максимум от своих инвестиций и не боятся больших вложений.

• Дни: 20

• Минимальная сумма инвестиций: 50$

• Максимальная сумма инвестиций: 20000$

• Общий доход: 100%(депозит) + 50% (профит)

• Ежедневный доход: 7.5% от общей суммы

• Начальный депозит включен в ежедневные выплаты

-Принимают: Perfectmoney ( верифиц. ), Bitcoin, Payeer, Advcash ( верифиц. ), Yandex Money

-ДДОС Защита - Cloudflare

-SSL - COMODO CA Limited

-Выделенный сервер

-Домен - 1 Год

-Реф программа - 5%-2%

-Скрипт - Самописный

-Выплаты - Ручные



Whois



Цитата: Domain:asteroid.ltd

Registrar:NameCheap, Inc.

Registration Date:2017-03-31

Expiration Date:2018-03-31

Updated Date:2017-04-06

Status:clientTransferProhibited

Name Servers:ken.ns.cloudflare.com

iris.ns.cloudflare.com Просмотреть и зарегистрироваться!

Мой депозит!

Цитата: -50.00 USD to account U13055236 from U*. Batch: 173865208. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 181, ROLEX. 04.24.17 20:13; Sent Payment:USDto account U13055236 from U*. Batch: 173865208. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 181, ROLEX. Хорошего Настроения Всем! 24.04.2017





InvestorsStartPage - портал № 1 для профессиональных инвесторов

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club __________________ Последний раз редактировалось $ROLEX$; Сегодня в 23:42 .