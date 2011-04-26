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Страховщики по всему миру инвестируют 186 миллиардов долларов в Insur-tech

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Страховщики по всему миру инвестируют 186 миллиардов долларов в Insur-tech
Согласно новому исследованию от Celent страховые компании по всему миру планируют потратить большую часть своего бюджета на разработку технологий данных и аналитики, облака и insurtech, которые могут достичь порядка 185 миллиардов долларов.







АйТи-расходы в Северной Америке, как ожидается, сократятся на на шесть процентов - до 73 миллиардов долларов в сравнении с Европой и Азией, чьи покупательские способности растут.

Североамериканские компании по-прежнему лидируют в технологических инвестициях. Однако, согласно отчету, за лидером следует Европа, которая затрачивает на технологические инновации 69 миллиардов долларов, а затем Азия, которая в свою очередь тратит 33 миллиарда, а Латинская Америка - 5 миллиардов долларов.

Celent прогнозирует, что страховщики будут тратить средства из бюджета на свои АйТи-проекты в целях увеличения возможностей аналитики, замены устаревших систем на облака и обновление сайтов, а также мобильных приложений для большего удобства пользования.


Переведено специально для MMGP.ru
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