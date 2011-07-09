Callisto-Invest - callisto-invest.com

ТС, здесь планы дают в письменном виде
добавлено через 6 минут
ну легенда канешна бред, но ттх вполне ничо так - ддос-гвард, ссл из комода на год... скрипт тока мне неизвесный - ну будем надеяцца, што первый мимо пробегавший хакер не прихватит с собой всю кассу...
добавлено через 11 минут
планТы канеш слехка завышены - но для млм-ки(по сути
) вполне рабочие - зависеть будет от раскрутки
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Депозиты оформляются круглосуточно. Начисления по депозитам осуществляются круглосуточно с понедельника по субботу. Воскресенье выходной.
добавлено через 13 минут
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Минимальная сумма 1$, максимальная сумма 1000$.
а, вот еще
добавлено через 15 минут
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Вывод с баланса доступных средств осуществляется от 5 до 30 минут, после подачи заявки.
по сути, всю работу тс-а сделал - тока што не депнул