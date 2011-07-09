Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Callisto-Invest - callisto-invest.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 23:10
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 256
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КП: 0.248
Callisto-Invest - callisto-invest.com
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Старый Сегодня, 23:18
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,888
Благодарностей: 10,918
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: Callisto-Invest - callisto-invest.com
ТС, здесь планы дают в письменном виде

добавлено через 6 минут
ну легенда канешна бред, но ттх вполне ничо так - ддос-гвард, ссл из комода на год... скрипт тока мне неизвесный - ну будем надеяцца, што первый мимо пробегавший хакер не прихватит с собой всю кассу...

добавлено через 11 минут
планТы канеш слехка завышены - но для млм-ки(по сути) вполне рабочие - зависеть будет от раскрутки
Цитата:
Депозиты оформляются круглосуточно. Начисления по депозитам осуществляются круглосуточно с понедельника по субботу. Воскресенье выходной.
Цитата:
Минимальная сумма 1$, максимальная сумма 1000$.
добавлено через 13 минут
а, вот еще
Цитата:
Вывод с баланса доступных средств осуществляется от 5 до 30 минут, после подачи заявки.
добавлено через 15 минут
по сути, всю работу тс-а сделал - тока што не депнул
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 23:37
#3
Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 5,351
Благодарностей: 4,752
УГ: 18
КП: 0.000
Re: Callisto-Invest - callisto-invest.com
Можно забыть.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 23:42
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 18,888
Благодарностей: 10,918
УГ: 15
КП: 0.031
подарки
Re: Callisto-Invest - callisto-invest.com
pilot2014, ну вы бы хоть как-то бы аргументировали свои "суждения мимопролетавшего", а то ведь модеры за такие реплики в стиле старых китайских мастеров могут и штрафануть
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kodyaich на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:56
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