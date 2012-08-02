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Почему фондовый рынок и экономика — это разные вещи?

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Почему фондовый рынок и экономика — это разные вещи?
Когда объявляют результаты финансовой деятельности, экономический рост США и доходы идут в ногу с очень разными оценками. Согласно оценке Bloomberg в пятницу, по предварительному прогнозу ВВП страны вырастет на 1%. А по данным Deutsche Bank, как ожидается, прибыль на акцию для корпораций S&P 500 значительно улучшиться по сравнению с прошлым годом, и вырастет на 15%.



В конечном счете, это расхождение напоминает о том, что факторы, влияющие на фондовый рынок, необязательно оказывают такой же эффект на экономику. И потому, что оценки рассчитаны по-разному, такой контраст не является чем-то необычным, сказал Девид Бьянки, главный инвестиционный стратег-аналитик американской Deutsche Asset Management.

«Многие ссылаются на сильную корреляцию S&P EPS и нормальный рост ВВП США в годовом исчисление, но она имеет значение только в циклическом смысле», пишет Бьянко в заметке.

«Вне рецессий S&P EPS может варьироваться от отрицательных до двухзначных цифр в росте, в то же время ВВП США — в диапазоне 2-4%. Вне рецессий наблюдается глобальный рост, когда увеличиваются инвестиционные расходы, цены на сырье, рейтинги FX, кредитование, а также такие недействующие факторы, как налоги, приобретение, выкуп и другие реинвестиции, стимулируют рост S&P EPS».

Главное различие между экономикой и фондовым рынком заключается в методе их расчета. Рост ВВП измеряется поквартально с учетом сезонных колебаний, и корректируются, учитывая уровень инфляции. Однако S&P EPS не учитывает уровень инфляции и измеряется по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, прибыль рассчитывается только года, когда компания фактически выполнила заказ или транзакцию. А ВВП измеряется на основе текущего производства. «Это означает, что накопление запасов добавляет стоимость ВВП, но не прибыль, и что капитальные вложения увеличивают ВВП, но не уменьшают прибыль», пишет Бьянко.

Целых две трети экономического роста зависит от уровня потребления, тогда как заработок находится в зависимости от производственных и деловых инвестиций. Кроме того, прибыль S&P EPS более чувствительная к глобальному росту, чем ВВП США, из-за влияния валютных курсов на транснациональные компании.

Экономика, безусловно, играет важную роль на заработок, особенно компаний, зарабатывающих большую часть своих доходов в США. А финансовые рынки, отражающие уровень уверенности и ожидания будущих доходов, как правило, ведут к экономическому росту или спаду.

Перевод специально для mmgp.ru

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