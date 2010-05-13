schah2000 Интересующийся

Имя: Павел Пол: Мужской Возраст: 48 Адрес: Германия Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2010 Сообщений: 171 Благодарностей: 9 УГ: 0 КП: 0.204

Конкурс!!! "1 Биткойн за 7 дней" !!!



(монета SPC - SpikesPrivateCoin Биржа Yobit



Любой желающий из Вас может стать победителем конкурса и получить 1 btc всего за 7 дней!



Выплата победителю 1 btc будет производиться каждую пятницу в 21:00 (по МСК).



Для участия в Конкурсе необходимо:



1. подключиться к групповому Skype-чату (ссылка



2. В течении следующих 7 дней (ежедневно не позднее 21:00), каждому участнику необходимо вносить в конкурсную таблицу сведения о количестве накопленных им для конкурса монет SPC. (турнирная таблица будет ежедневно публиковаться в чате, в общем доступе, для обеспечения его прозрачности и открытости!)



3. По истечении 7 дней, имеющий наибольшее количество монет SPC из числа участников, признается победителем конкурса и получает 1 биткойн.



Подробности конкурса: для получения выплаты 1 btc, победитель выкладывает в чат скрин подтверждающий заявленное им количество монет SPC, передает их организатору конкурса (Yobit кодом) и получает за победу в конкурсе 1 btc (Yobit кодом).



Отзыв в чат о получении выплаты за победу в конкурсе Обязателен!!!



Истребование монет у победителя ставит всех участников в равное положение! (это не позволит одному и тому же участнику владеющим большинством монет еженедельно получать 1 btc участвуя в конкурсе.). Победитель после получения выплаты имеет право вновь регистрироваться для участия в еженедельном конкурсе, и снова на равных условиях со всеми участниками накапливать монет SPC в количестве необходимом для новой победы.



Накапливайте монеты SPC и становитесь победителем!!!



Каждые 7 дней победитель получает 1 btc!!!



Перевод вышесказанного:



Организатор будет еженедельно выкупать монету SPC на 1 btc у одного участника, имеющего наибольшее количество монет. (т.к. на этот проект еженедельно будет выделяться бюджет только 1 btc, то организатор имеет естественное желание выкупить у Вас на эту сумму максимально возможное количество монет SPC)



Участвуйте в конкурсе и если Вы не стали в эту пятницу победителем, а были вторым-третьим-четвертым и т.д., то на следующей неделе Вы со своим количеством накопленных монет SPC неизбежно приблизитесь к победе!



Ответы на возможные вопросы:



1) Условия конкурса таковы каковы есть и больше не каковы!!!))) Исходя из своих соображений, Вы можете либо участвовать в конкурсе либо нет!



2) Вы можете накапливать монеты SPC не участвуя в конкурсе, и зарабатывать на их росте!



3) Заявляйте в конкурсной таблице только то количество монет SPC в обмен на которое Вам выгодно получить 1 btc!



4) При отказе победителя от передачи монет и получения 1 btc, победа переходит к следующему из участников заявившему о наибольшем количестве монет за этот период!



5) Ежедневное, самостоятельное внесение Вами сведений о накопленном количестве монет является обязательным и в случае не выполнения участником условий конкурса влечет исключение его из турнирной таблицы конкурса (его количество по итогам недели рассматриваться к покупке не будет!), однако это не лишает участника вновь участвовать в конкурсе на новой неделе и получить 1 btc!



ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОГРОМНОГО ПРОФИТА!!!



ссылка на скайп-чат:

ссылка на Заявку участника:

ссылка на ежедневный отчет: Конкурс!!! "1 Биткойн за 7 дней" !!!(монета SPC - SpikesPrivateCoin Биржа Yobit https://yobit.net/ru/trade/SPC/BTC Любой желающий из Вас может стать победителем конкурса и получить 1 btc всего за 7 дней!Выплата победителю 1 btc будет производиться каждую пятницу в 21:00 (по МСК).Для участия в Конкурсе необходимо:1. подключиться к групповому Skype-чату (ссылка https://join.skype.com/mGchBdi8jw8O "1 Биткойн за 7 дней") и заявить об участии (сбор заявок производится в течении 24 часов. Начало приема заявок с четверга 21:00 (по МСК); (общий список участников конкурса публикуется в чате, в общем доступе, что обеспечит прозрачность и открытость его проведения!)2. В течении следующих 7 дней (ежедневно не позднее 21:00), каждому участнику необходимо вносить в конкурсную таблицу сведения о количестве накопленных им для конкурса монет SPC. (турнирная таблица будет ежедневно публиковаться в чате, в общем доступе, для обеспечения его прозрачности и открытости!)3. По истечении 7 дней, имеющий наибольшее количество монет SPC из числа участников, признается победителем конкурса и получает 1 биткойн.Подробности конкурса: для получения выплаты 1 btc, победитель выкладывает в чат скрин подтверждающий заявленное им количество монет SPC, передает их организатору конкурса (Yobit кодом) и получает за победу в конкурсе 1 btc (Yobit кодом).Отзыв в чат о получении выплаты за победу в конкурсе Обязателен!!!Истребование монет у победителя ставит всех участников в равное положение! (это не позволит одному и тому же участнику владеющим большинством монет еженедельно получать 1 btc участвуя в конкурсе.). Победитель после получения выплаты имеет право вновь регистрироваться для участия в еженедельном конкурсе, и снова на равных условиях со всеми участниками накапливать монет SPC в количестве необходимом для новой победы.Накапливайте монеты SPC и становитесь победителем!!!Каждые 7 дней победитель получает 1 btc!!!Перевод вышесказанного:Организатор будет еженедельно выкупать монету SPC на 1 btc у одного участника, имеющего наибольшее количество монет. (т.к. на этот проект еженедельно будет выделяться бюджет только 1 btc, то организатор имеет естественное желание выкупить у Вас на эту сумму максимально возможное количество монет SPC)Участвуйте в конкурсе и если Вы не стали в эту пятницу победителем, а были вторым-третьим-четвертым и т.д., то на следующей неделе Вы со своим количеством накопленных монет SPC неизбежно приблизитесь к победе!Ответы на возможные вопросы:1) Условия конкурса таковы каковы есть и больше не каковы!!!))) Исходя из своих соображений, Вы можете либо участвовать в конкурсе либо нет!2) Вы можете накапливать монеты SPC не участвуя в конкурсе, и зарабатывать на их росте!3) Заявляйте в конкурсной таблице только то количество монет SPC в обмен на которое Вам выгодно получить 1 btc!4) При отказе победителя от передачи монет и получения 1 btc, победа переходит к следующему из участников заявившему о наибольшем количестве монет за этот период!5) Ежедневное, самостоятельное внесение Вами сведений о накопленном количестве монет является обязательным и в случае не выполнения участником условий конкурса влечет исключение его из турнирной таблицы конкурса (его количество по итогам недели рассматриваться к покупке не будет!), однако это не лишает участника вновь участвовать в конкурсе на новой неделе и получить 1 btc!ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОГРОМНОГО ПРОФИТА!!!ссылка на скайп-чат: https://join.skype.com/mGchBdi8jw8O ссылка на Заявку участника: https://goo.gl/forms/p326834JWDkb6Wqh2 ссылка на ежедневный отчет: https://goo.gl/forms/cNqAzDz6mVYRtm5W2

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