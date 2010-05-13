Конкурс!!! "1 Биткойн за 7 дней" !!!
(монета SPC - SpikesPrivateCoin Биржа Yobit https://yobit.net/ru/trade/SPC/BTC
)
Любой желающий из Вас может стать победителем конкурса и получить 1 btc всего за 7 дней!
Выплата победителю 1 btc будет производиться каждую пятницу в 21:00 (по МСК).
Для участия в Конкурсе необходимо:
1. подключиться к групповому Skype-чату (ссылка https://join.skype.com/mGchBdi8jw8O
"1 Биткойн за 7 дней") и заявить об участии (сбор заявок производится в течении 24 часов. Начало приема заявок с четверга 21:00 (по МСК); (общий список участников конкурса публикуется в чате, в общем доступе, что обеспечит прозрачность и открытость его проведения!)
2. В течении следующих 7 дней (ежедневно не позднее 21:00), каждому участнику необходимо вносить в конкурсную таблицу сведения о количестве накопленных им для конкурса монет SPC. (турнирная таблица будет ежедневно публиковаться в чате, в общем доступе, для обеспечения его прозрачности и открытости!)
3. По истечении 7 дней, имеющий наибольшее количество монет SPC из числа участников, признается победителем конкурса и получает 1 биткойн.
Подробности конкурса: для получения выплаты 1 btc, победитель выкладывает в чат скрин подтверждающий заявленное им количество монет SPC, передает их организатору конкурса (Yobit кодом) и получает за победу в конкурсе 1 btc (Yobit кодом).
Отзыв в чат о получении выплаты за победу в конкурсе Обязателен!!!
Истребование монет у победителя ставит всех участников в равное положение! (это не позволит одному и тому же участнику владеющим большинством монет еженедельно получать 1 btc участвуя в конкурсе.). Победитель после получения выплаты имеет право вновь регистрироваться для участия в еженедельном конкурсе, и снова на равных условиях со всеми участниками накапливать монет SPC в количестве необходимом для новой победы.
Накапливайте монеты SPC и становитесь победителем!!!
Каждые 7 дней победитель получает 1 btc!!!
Перевод вышесказанного:
Организатор будет еженедельно выкупать монету SPC на 1 btc у одного участника, имеющего наибольшее количество монет. (т.к. на этот проект еженедельно будет выделяться бюджет только 1 btc, то организатор имеет естественное желание выкупить у Вас на эту сумму максимально возможное количество монет SPC)
Участвуйте в конкурсе и если Вы не стали в эту пятницу победителем, а были вторым-третьим-четвертым и т.д., то на следующей неделе Вы со своим количеством накопленных монет SPC неизбежно приблизитесь к победе!
Ответы на возможные вопросы:
1) Условия конкурса таковы каковы есть и больше не каковы!!!))) Исходя из своих соображений, Вы можете либо участвовать в конкурсе либо нет!
2) Вы можете накапливать монеты SPC не участвуя в конкурсе, и зарабатывать на их росте!
3) Заявляйте в конкурсной таблице только то количество монет SPC в обмен на которое Вам выгодно получить 1 btc!
4) При отказе победителя от передачи монет и получения 1 btc, победа переходит к следующему из участников заявившему о наибольшем количестве монет за этот период!
5) Ежедневное, самостоятельное внесение Вами сведений о накопленном количестве монет является обязательным и в случае не выполнения участником условий конкурса влечет исключение его из турнирной таблицы конкурса (его количество по итогам недели рассматриваться к покупке не будет!), однако это не лишает участника вновь участвовать в конкурсе на новой неделе и получить 1 btc!
ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ОГРОМНОГО ПРОФИТА!!!
ссылка на скайп-чат: https://join.skype.com/mGchBdi8jw8O
ссылка на Заявку участника: https://goo.gl/forms/p326834JWDkb6Wqh2
ссылка на ежедневный отчет: https://goo.gl/forms/cNqAzDz6mVYRtm5W2