В России ограничат рекламу фаст-фуда и газировки

Министерство здравоохранения Российской Федерации закончило работу над созданием очередного варианта стратегии, по формированию здорового образа жизни населения государства. Стратегия рассчитана сроком до 2025 года. Как указывается в предложении, которое было направлено на рассмотрение в Государственную Думу РФ, всем средствам массовой информации следует ограничить все формы рекламы продуктов питания, продаваемых в фаст-фудах, сладостей и газированных напитков.
В пояснительной записке к новому законопроекту указывается, что следует законодательно ограничить все формы рекламных компаний, которые пропагандируют продукты питания с высоким содержанием калорий, соли и сахара, а так же насыщенных жирами. В первую очередь от такой вредной рекламы нужно ограничить детей. В особенности о той рекламы, где снимаются малолетние актёры. Под запрет может попасть реклама сильно газированных напитков, сладких соков, чипсов, и продуктов, продаваемых в ресторанных сетях быстрого питания. Возможно, что под запрет попадёт так же реклама отдельных сортов колбасы, шоколада и шоколадных батончиков.
Но этим законодательным предложением Министерство здравоохранения Российской Федерации решило не ограничиваться. Медиками внесён законопроект на рассмотрение в Государственную Дума РФ, который направлен на защиту здоровья молодёжи. Речь идёт о полном запрете к продаже вейпов и электронных сигарет гражданам, которые не достигли возраста 21 года. Так же идут разговоры о запрете употребления данных электронных девайсов в общественных местах, и в местах чрезмерного скопления людей.
На данный момент в России на законодательном уровне не регулируется процесс ввоза и продажи данного вида товаров. Что привело к промышленному потреблению вредных для здоровья вейпов и электронных сигарет на фоне антитабачной государственной компании.
специально для mmgp.ru