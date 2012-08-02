Акции McDonald's выросли до рекордного уровня

В пятницу 21 апреля акции McDonald's достигли рекордного уровня, который составил $ 133,86. По словам аналитика по акциям BMO Андрея Стрельзика, акции будут расти еще выше. 21 апреля Стрельзик выпустил обзор на акции и дал им рейтинг «растут сильнее рынка», и спрогнозировал целевую цену в $ 153, что означает 15% потенциал роста.
«Мы считаем, что MCD является привлекательной инвестицией в качестве премиального бренда на ранних стадиях поворота в бизнесе. Кроме того, акции MCD имеют благоприятный профиль риска/вознаграждения», сказал он в записке своим клиентам.
Аналитическая компания BMO сообщает, что одним из ключевых факторов роста McDonald's станут изменения в меню. Изменения включают в себя увеличение количества бургеров больших размеров, таких как новый Mac Junior, использование свежей говядины в своих гамбургерах
, безалкогольные напитки за $ 1 и McCafes за $ 2, а также дальнейшие изменения завтрака, который будет доступен весь день. BMO отмечает, что в течение следующих двух лет McDonald's будет выкупать свои акции примерно на 10-15% от суммы рыночной капитализации корпорации.
По словам Стрельзика, McDonald's также ускоряет свою технологическую инициативу, добавляя компьютеризированные аппараты для заказов в свои заведения. К 2020 году компании добавит такие аппараты в 2500 заведений. Кроме того, McDonald's инвестирует деньги в свое приложение, которое, как ожидается, введет функцию «заплати и получи», как у компании Wendy’s.
В добавок ко всему, McDonald's также планирует переориентировать свою франшизу в Китае, что улучшит международную рентабельность компании.
Перевод специально для mmgp.ru
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