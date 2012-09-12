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Украина продала Венгрии пищевых отходов на $10 млн

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Украина продала Венгрии пищевых отходов на $10 млн
За 2016 год сумма товарооборота сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Венгрией составила $121,5 миллиона, — проинформировало отечественное Министерство аграрной политики и продовольствия.

По данным агроведомства, из этой суммы экспорт из Украины составил $37,2 млн, а импорт — $84,2 млн.

«Ключевыми товарами экспорта стали: остатки и отходы пищевой промышленности — $10 млн; семена масличных культур — $5,2 млн; шроты и прочее — $3,3 млн; мед натуральный — $2,8 млн; масло — $2,2 млн; соль — $1,7 млн; различные другие пищевые продукты — $1,6 млн; какао-бобы, шоколад — $1,3 млн. А импорта: зерновые злаки — $28,7 млн; остатки и отходы пищевой промышленности — $17,1 млн; различные другие пищевые продукты — $9,9 млн; живые животные — $5,8 млн; семена масличных культур — $4,7 млн; продукты переработки овощей, плодов — $4,3 млн», — сообщили в министерстве.
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