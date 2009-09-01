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у какого банка открыть карту для снятия наличных

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В этом разделе обсуждаются банки Украины (например, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль). Их акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 21:46
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 01.09.2009
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
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КП: 0.000
у какого банка открыть карту для снятия наличных
Всем привет, нужна карта на которую будут пере числятся деньги для последующего снятия. Чем меньше комиссия за снятие (зачисление на карту) тем лучше. Все кроме приват.
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