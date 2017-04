OPLOTT



Стартап OYO Rooms привлёк $250млн в сервис по бронированию недорогих номеров в отелях



Сообщается, что японская телекоммуникационная корпорация SoftBank ранее изъявляла желание влить в этот раунд финансирования индийского стартапа огромные 500 млн долл. США, однако часть инвесторов стартапа ОЙЁ Румс ("



И вот как теперь пишет индийское издание "The Economic Times", стартап OYO Rooms, который является ведущим онлайн-агрегатором по предоставлению номеров в бюджетных гостиницах Индии практически уже закрыл раунд финансирования в размере 250 млн долл. США и эти средства были выделены действующим инвестором стартапа корпорацией SoftBank. А всего нынешняя оценочная стоимость этой компании составляет 850 млн долл. США.



Денежные средства были предоставлены из недавно созданного фонда "SoftBank Vision" объем которого сейчас составляет 100 млрд долл. США. При этом доля японского интернет-гиганта в стартапе OYO Rooms увеличится почти до 42 процентов с 27 процентов в настоящее время. Но пока неясно, какие точно суммы действующие инвесторы вносят в этот раунд финансирования для OYO Rooms.



Как говорится в размещенном по этому поводу материале "The Economic Times" руководство японской корпорации надеялось инвестировать в этом раунде финансирования колоссальные 500 млн долл. США, однако ранние инвесторы работающие и сейчас с OYO Rooms выступили против этого, поскольку это дало бы корпорации SoftBank более 50% акций стартапа, что уменьшило бы влияние старых акционеров на принимаемые решения.



Стартап OYO Rooms был основан г-ном Агарвалом (Agarwal) в 2014 году который ранее окончил колледж и молодым человеком в 17 лет занялся частным предпринимательством. В молодом возрасте он разработал и запустил веб-портал отдыха "Oravel Stays", который финансировался компаниями VentureNursery, DSG Consumer Partners и Lightspeed. А в середине 2014 года "Oravel Stays" был закрыт, так как темпы развития портала не отвечали ожиданиям г-на Агарвала и чуть позднее он запустил этот свой следующий проект под названием ОYO Rooms.



По состоянию на прошлый год сервис OYO Rooms был представлен в более чем 170 индийских городах, включая Дели, Гургаон, Мумбаи, Бангалор, Хайдарабад, Гоа, Ченнай и Калькутту. Сервис доступен через муниципалитеты, региональные центры, места отдыха, а также в городах религиозного паломничества. В январе прошлого года стартап OYO Rooms запустил свой сервис в Малайзии. Сообщается, что несколько месяцев спустя у него появился слабый конкурент в лице индийской компании Zo Rooms.



Год тому назад OYO Rooms получил 100 млн долл. США в пятом раунде финансирования от корпорации SoftBank и нераскрытого международного суверенного фонда с участием действующих инвесторов этого стартапа компаний Sequoia Capital, Lightspeed Venture Partners, Greenoaks Capital, DSG Consumer Partners и Venture Nursery. Это произошло через год после того, как японский конгломерат инвестировал точно такую же сумму в этот стартап.



А ещё ранее, в мае 2015 года этот стартап OYO Rooms получил финансирование в размере 24 млн долл. США от компании Greenoaks Capital Partners. До этого события, в мае 2014 года он получил 650 000 долл. США от DSG Consumer Partners и Lightspeed.



Что интересно, но еще в прошлом году серийный предприниматель и индийский эксперт по стартапам г-н Сумант Рагхавендра (Sumanth Raghavendra) написал пугающую статью об OYO Rooms, в которой он утверждал, что OYO Rooms очень похож на схему Понци. По его мнению, бюджетный гостиничный агрегатор преувеличил цифры и инициировал шаги, которые привели их трудностям в этой схеме. И во второй части своей статьи г-н Рагхавендра также сделал несколько серьезных заявлений о том, что финансирование SoftBank, о котором объявил стартап в начале 2016 года, фактически не произошло.



Однако, через несколько дней владелец стартапа г-н Агарвал нанес ответный удар г-ну Рагхавендру назвав его статью оскорблением для более чем 2200 сотрудников работающих в его компании.



Перевод специально для mmgp.ru



