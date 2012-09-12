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Правоохранители задержали повредивших банкомат Сбербанка злоумышленников

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Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
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Правоохранители задержали повредивших банкомат Сбербанка злоумышленников
Правоохранители задержали повредивших банкомат Сбербанка злоумышленников

Правоохранительные органы при содействии службы безопасности банка задержали злоумышленников, повредивших банкомат Сбербанка.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

“Так, четверо молодых людей в ночь с 20 на 21 апреля 2017 года разбили с целью выведения из строя банкомат одного из киевских отделений Сбербанка. Оперативная реакция сотрудников службы безопасности банка и внешней охранной структуры позволила полиции немедленно задержать преступников, двое из которых оказались ранее судимы за имущественные преступления (квартирные кражи и грабеж)”, – сообщает банк.

По факту правонарушения зарегистрировано уголовное производство по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Полицией также изучается возможность причастности задержанных к совершению ряда других актов вандализма в отношении отделений и банкоматов украинских коммерческих банков в Киеве.
Сбербанк оказывает всестороннюю помощь правоохранительным органам в расследовании противоправных действий в отношении банка и его имущества.

12 апреля политическая партия “Национальный корпус” (бывший “Азов”) начала бессрочную акцию протеста у отделения Сбербанка в Одессе.

По материалам Украинские Новости
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