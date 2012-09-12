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Киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки

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Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
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Старый Сегодня, 21:39
#1
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Киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки
В Кропивницком старшего инспектора областной киберполиции арестовали в подозрении получения неправомерной выгоды.

Согласно сообщению пресс-службы прокуратуры в Кропивницкой области, майора разоблачили в вымогательстве взятки в размере 4 тыс. дол. посредством начисления указанной суммы на электронный кошелек.

Таким образом, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Вместе с тем установлена ​​возможность внесения залога в размере 128 тыс грн.

Арестованному сотруднику киберполиции грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

По материалам Finance.UA
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 21:46
#2
Интересующийся
 
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Инвестирую в: Форекс
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Re: Киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки
Так пусть реест досудебных взломает, сотрет свое дело и гуляет смело
А с другой стороны..глупый какой-то парень он.
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Xenka на форуме  
Старый Сегодня, 21:52
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
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УГ: 12
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Автор темы Re: Киберполицейского обвиняют в вымогательстве электронной взятки
Xenka, То что глупый он это точно
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moskva на форуме  
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