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Глава Госказначейства посоветовала местным властям, куда вкладывать деньги

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Глава Госказначейства посоветовала местным властям, куда вкладывать деньги
По мнению главы Госказачейства Татьяны Слюз, средства, полученные в результате реформы децентрализации, должны работать на экономику.

Об этом она заявила в интервью ЭП.

По ее словам, уже третий год подряд на счетах местных бюджетов учитывается много средств, которые не используются.

“Сегодня на казначейских счетах сельских, поселковых, городских, районных, областных, советов и объединенных территориальных общин находится 60 млрд гривен”, – сообщила она.

“Если в прошлом году местные бюджеты за год разместили на счетах в государственных банках 15,6 млрд гривен, то за три месяца этого года – уже около 11 млрд гривен”, – добавила Слюз.

Таким образом, в местных бюджетах сейчас есть около 71 млрд гривен.

“Если сравнить доходность – я понимаю, почему города их размещают на депозитах. Кроме того, эта доходность отдельной строкой предусмотрена в их бюджетах. По закону они должны не позднее 20 декабря вернуть размещенные средства вместе с процентами на свои счета в органах казначейства”, – высказала свое мнение глава Госказначейства.

Слюз отметила, что она против хранения этих средств на депозитных счетах.

“Считаю, их нужно вкладывать в развитие инфраструктурных объектов. Они должны работать на экономику. У банкиров другая точка зрения: они говорят, что это поддержка банковского сектора”, – сказала она.

Известно, что среди рекордсменов по объему депозитов сегодня Днепр.

По данным государственной казначейской службы, на 1 апреля Днепропетровская область разместила на депозитах в госбанках 1,96 млрд гривен, Запорожская – 1,05 млрд гривен, Полтавская – 0,76 гривен, Харьковская – 0,72 млрд гривен, Одесская – 0,64 млрд гривен.

По материалам Економічна Правда
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