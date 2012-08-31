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В первый день ICO EncryptoTel собрано более $1 млн

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В первый день ICO EncryptoTel собрано более $1 млн
Краудфандинговая кампания оператора зашифрованной VoIP-телефонии EncryptoTel взяла успешный старт в понедельник, 24 апреля, собрав за первый же день более $1 млн.

Целью ICO EncryptoTel является сбор средств на завершение бета-версии существующего приложения, добавление новых характеристик и маркетинг. Минимальная инвестиционная цель проекта при этом была заявлена в размере $100 000, и достигнута она была уже через совсем скоро после старта кампании.

Еще через несколько часов была преодолена и вторая цель — $250 000. Как заявляла ранее компания, этих средств уже должно хватить для реализации расширенного функционала, а также для маркетинга более высокого уровня.

Однако уже после 18:00 GMT счетчик на сайте проекта показывал сумму более одного миллиона долларов – это позволит EncryptoTel получить телекоммуникационную лицензию и выдавать номера пользователям напрямую. В случае, если сумма достигнет $3 млн, кампания будет завершена.

В общей сложности к данной минуте собрано 284 BTC, 1091 ETH, 994400 WAVES и 1000 ETC. При этом, как заявили сегодня в EncryptoTel, собранные токены WAVES в течение 2017 года продаваться не будут.

Напомним, EncryptoTel разрабатывает защищенную телекоммуникационную сетевую систему с зашифрованными VoIP сервисами для бизнеса и частных клиентов.

Функционирующая бета-версия платформы EncryptoTel дает пользователям возможность безопасно взаимодействовать друг с другом с помощью уже существующих приложений, таких как Zoiper, X-Lite и других. Голосовые и видеозвонки зашифрованы, а оплата услуг происходит посредством криптовалютных платежей, что также обеспечивает конфиденциальность финансовых транзакций.

Благодаря использованию технологии блокчейн платформа является полностью децентрализованной. Более того, проект покрывает более чем 100 стран по всему миру с помощью прямых номеров телефона. EncryptoTel также можно интегрировать с внешними сервисами с помощью мощного API.
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