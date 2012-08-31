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В Беларуси блокчейн станет частью фундамента в строительстве IT-страны

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В Беларуси блокчейн станет частью фундамента в строительстве IT-страны
Повсеместное внедрение новых информационных технологий должно стать одной из точек роста и залогом успешного развития Республики Беларусь. Такое заявление во время своего недавнего обращения к белорусскому народу и Национальному собранию сделал президент страны Александр Лукашенко.

По его словам, новые технологии уже широко применяются в здравоохранении, образовании, банковской сфере, на таможне. Также в Беларуси вошли в обиход электронный рецепт, школьный электронный дневник, электронный банкинг.

Цитата:
«Но мир не стоит на месте. Нам нужно более активно внедрять информатизацию в сфере бытовых услуг, торговле, жилищно–коммунальном хозяйстве, на транспорте, сокращать бумажный документооборот за счет повсеместного использования технологий электронного правительства», —
сказал Лукашенко.

Также он заявил, что следующим этапом развития будет строительство IT-страны.

«Все, что реализуется в сфере высоких технологий в полной мере должно найти применение в Беларуси: искусственный интеллект, дополненная реальность, беспилотные автомобили, технология блокчейн, цифровые валюты… Перечислять можно долго».
Александр Лукашенко настаивает, что необходимо предоставить такие условия, чтобы мировые лидеры в этой сфере открывали в Беларуси свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт с высокой добавленной стоимостью.

Цитата:
«Сегодня нашим Парком высоких технологий, IT–сообществом ведется обобщение лучшей мировой практики. Я уже напрямую им поручил это делать. Собираются все идеи, которые позволят убрать любые препятствия на пути развития IT–сферы. Правительству, Администрации Президента надо активно поддержать эту работу. По итогам жду внесения масштабного нормативного правового акта, который определит в Беларуси наилучшие условия для работы компаний со всего мира», —
добавил президент Беларуси.


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