В Украине рухнул очередной банк. НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

В Диамантбанк на днях была введена временная администрация
После невозможности выполнить обязанности перед регулятором в рамках норматива стабильного капитала. Руководство НБУ перевело банк в статус неплатежеспособных. Временная администрация введена в банке Диамантбанк после диагностики деятельности банковской системы и обследования активов. В результате банк было принято решение необходимости дополнительной капитализации. Основным невыполненным требованием регулятора было состояние нормативного капитала для регулятивных операций. Представительством банка уже поданы документы с планом о реструктуризации.
НБУ после получения данных на 1 апреля 2017 года о невыполнении требований к регулятивному капиталу, сразу отвел Диамантбанк в категорию неплатежеспособных.
В пресс-службе НБУ заявили, что 96 % людей с вкладами этого банка получат назад свои денежные средства. Они будут выплачены Фондом гарантирования вкладов. Таких вкладчиков около 39 000 людей, а сумма выплат составит около 1 миллиарда гривен. Остальные люди с вкладами более 200 000 гривен, получат только максимум от ФГВ, а именно эту сумму 200 тыс грн.
Напомню, что по итогам прошлого года Диамантбанк был признан убыточным с потерями
(529 млн грн). В начале же 2017 года уставной капитал банка был увеличен на 750 млн гривен
На фоне таких заявлений НБУ, немного юморно звучит описание имени официального сайта ДиамантБанка
На украинском:
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Діамантбанк - сучасний і стабільний банк для корпоративних та індивідуальних клієнтів
На русском:
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Диамантбанк - современный и стабильный банк для корпоративных и индивидуальных клиентов
Уникальность: 100.00%
по материалам delo.ua