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В Украине рухнул очередной банк. НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным

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Старый Сегодня, 20:17
#1
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В Украине рухнул очередной банк. НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным


В Диамантбанк на днях была введена временная администрация

После невозможности выполнить обязанности перед регулятором в рамках норматива стабильного капитала. Руководство НБУ перевело банк в статус неплатежеспособных. Временная администрация введена в банке Диамантбанк после диагностики деятельности банковской системы и обследования активов. В результате банк было принято решение необходимости дополнительной капитализации. Основным невыполненным требованием регулятора было состояние нормативного капитала для регулятивных операций. Представительством банка уже поданы документы с планом о реструктуризации.

НБУ после получения данных на 1 апреля 2017 года о невыполнении требований к регулятивному капиталу, сразу отвел Диамантбанк в категорию неплатежеспособных.

В пресс-службе НБУ заявили, что 96 % людей с вкладами этого банка получат назад свои денежные средства. Они будут выплачены Фондом гарантирования вкладов. Таких вкладчиков около 39 000 людей, а сумма выплат составит около 1 миллиарда гривен. Остальные люди с вкладами более 200 000 гривен, получат только максимум от ФГВ, а именно эту сумму 200 тыс грн.

Напомню, что по итогам прошлого года Диамантбанк был признан убыточным с потерями (529 млн грн). В начале же 2017 года уставной капитал банка был увеличен на 750 млн гривен

На фоне таких заявлений НБУ, немного юморно звучит описание имени официального сайта ДиамантБанка
На украинском:
Цитата:
Діамантбанк - сучасний і стабільний банк для корпоративних та індивідуальних клієнтів
На русском:
Цитата:
Диамантбанк - современный и стабильный банк для корпоративных и индивидуальных клиентов
Уникальность: 100.00%
по материалам delo.ua
__________________
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Последний раз редактировалось BiziAlen; Сегодня в 20:29.
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Метки
банкрот, диамант банк, украина
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