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«Умная» банковская карта собрала $9 млн предзаказов и объявила о банкротстве

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«Умная» банковская карта собрала $9 млн предзаказов и объявила о банкротстве
«Умная» банковская карта собрала $9 млн предзаказов и объявила о банкротстве





Американский стартап Plastc запустился в 2014 году и обещал создать универсальную банковскую карту, которая могла бы хранить образы 20 дебетовых и кредитных карт. За два года работы компания собрала 80 000 предзаказов, аккумулировав около $9 млн.

Сроки доставки финального продукта постоянно переносились и только на днях компания объявила о банкротстве и полном сворачивании всей деятельности.

Никто из предзаказавших покупателей не получит ни карту, ни возврат средств. Все сотрудники стартапа уже уволены, включая онлайн-поддержку, поэтому некому ответить на вопросы разгневанных бекеров.

Причиной провала в Plastc называют недостаток финансирования. «Функционирующие карты Plastc были готовы и продемонстрированы нашим инвесторам и бекерам. Капитал был необходим для массового производства и доставки», — говорится на официальном сайте проекта. Несмотря на это, инвесторы, участвовавшие в раунде А на $3,5 млн, сперва отложили сделку в феврале 2017 года, а затем отказались от нее. Команда нашла еще одного инвестора, обещавшего $6,75 млн, но он также в последний момент передумал.

Plastc стал не первой «умной картой», которая так и не смогла выполнить обещанное. Первым проектом такого рода стал Coin, который, хоть и выпустил работающие карты в 2015 году, на следующий год был поглощен Fitbit. Примерно та же судьба постигла другой стартап Stratos, который продал наработки датской CardLab в январе этого года. Еще один проект, Swyp, несмотря на то, что был основан в 2014 году, тоже постоянно переносит сроки.

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