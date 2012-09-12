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Британия на день отказалась от угля впервые за 135 лет
Великобритания сутки смогла обходиться без электроэнергии от угольных электростанций. Страна и раньше отказывалась от угля на несколько часов, но такой рекорд ей удалось установить впервые с 1880-х годов.
В течение 24 часов энергетические потребности страны обеспечивали атомные, ветряные и солнечные электростанции, а также источники на основе биомассы и природного газа. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на публикацию Единой энергосистемы Великобритании в микроблоге Twitter.
Рекордного показателя удалось достичь в минувшую пятницу 21 апреля, когда все угольные электростанции были отключены. Событие стало первым в истории Великобритании днем без угля со времен промышленной революции и запуска первых угольных электростанций.
В прошлом мае страна обходилась без использования энергии угля в течение 19 часов. Представители Единой энергосистемы отметили, что дни отключения угольных электростанций будут проводиться регулярно.
Великобритания считается первой страной, которая начала использовать уголь для выработки электроэнергии, когда Томас Эдисон открыл станцию Holborn Viaduct в Лондоне в 1882 году. Однако в 2000-е годы Британия начала отказываться от горючих ископаемых в пользу возобновляемых источников энергии. В 2016 году угольные электростанции обеспечили стране лишь 9% необходимой электроэнергии, хотя в 2015 этот показатель составлял 23%.
В прошлом году Британия получила больше энергии от солнца, чем от угля.
По материалам hightech.fm