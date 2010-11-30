Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Группа реальных трейдеров rt-group.pro

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Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 19:56
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 26.09.2016
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Группа реальных трейдеров rt-group.pro
Сделано на подобии МВК. Выставляют реальные отчеты. Кто что скажет

Группа Реальных Трейдеров!
📈 Прибыль, в данной компании, все участники получают за счет торговли на рынке Форекс, а не за счет последующих вкладчиков!😊😃🙏
💣Полная отчётность о работе средств, выкладывается после каждого торгового дня. И это является уникальной фишкой данного проекта!
🐾 Минимальная инвестиция 50 $ .
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Старый Сегодня, 20:33
#2
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 432
Благодарностей: 208
УГ: 1
КП: 0.397
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Re: Группа реальных трейдеров rt-group.pro
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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