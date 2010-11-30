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Группа реальных трейдеров rt-group.pro
Сделано на подобии МВК. Выставляют реальные отчеты. Кто что скажет
Группа Реальных Трейдеров!
📈 Прибыль, в данной компании, все участники получают за счет торговли на рынке Форекс, а не за счет последующих вкладчиков!😊😃🙏
💣Полная отчётность о работе средств, выкладывается после каждого торгового дня. И это является уникальной фишкой данного проекта!
🐾 Минимальная инвестиция 50 $ .
⚠ Ознакомиться с проектом можно на официальном сайте
По всем возникшим вопросам, а также по вопросам регистрации обращайтесь.